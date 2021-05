Gigliola Cinquetti, voglia di Eurovision: "Il prossimo anno mi piacerebbe essere invitata"

31 maggio 2021 a

a

a

Gigliola Cinquetti ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. I temi saranno l'attualità e chissà che la cantante non si esprima anche sulla recente vittoria dei Maneskin all'Eurovision. Nei giorni scorsi aveva detto: "Sono stati molto bravi" a proposito della band. "Soprattutto per non aver tradotto il pezzo in inglese. Davvero complimenti" ha aggiunto, lanciando poi un'idea: "L'anno prossimo in Italia mi piacerebbe essere invitata all'Eurovision come ospite”.

Maneskin, test antidroga negativo. La pessima figura della Francia

Quest'anno Gigliola è stata protagonista al Festival di Sanremo dopo una lunga assenza. Nella serata del 3 marzo ha partecipato a un momento revival delle grandi canzoni del passato sanremese cantando il suo celebre brano "Non ho l'età" che presentò all'Ariston quando aveva appena quindici anni. Classe 1947 la una cantante, attrice e conduttrice televisiva, ha vinto per due volte il Festival di Sanremo: nel 1964, appunto con Non ho l’etá, brano con cui si aggiudicò anche l’Eurovision Song Contest, e nel 1966 con Dio, come ti amo.

Che tempo che fa, l'annuncio di Fazio: "Torneremo in autunno". Ma è mistero sul canale

Sposata con il giornalista Luciano Teodori, il loro matrimonio è rimasto per diverso tempo: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno. Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie perché era il modo migliore per preservare quel momento". ha svelato. Al matrimonio c'erano infatti pochissimi invitati, solo alcuni parenti e amici stretti. Dal loro rapporto sono nati Giovanni e Costantino, i due figli che hanno preso parte ad un’edizione, la seconda, di Pechino Express. Il primogenito è un famoso storico, giornalista e autore televisivo. Il minore è un affermato architetto e lavora tra Italia e Svizzera. Dopo la nascita dei suoi figli, Gigliola si è allontanata dalle scene. Qualche anno dopo è tornata in televisione con il ruolo di conduttrice (tra i programmi anche Linea verde). Oggi è spesso ospite di trasmissioni tv dando sfoggio alla sua consueta classe che l'ha sempre accompagnata nel corso della sua carriera.

Oggi è un altro giorno, Gigliola Cinquetti si racconta da Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.