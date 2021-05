Oggi è un altro giorno, 31 maggio su Rai1: tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Gigliola Cinquetti

31 maggio 2021 a

Primo appuntamento della settimana con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14. Tanti i temi solitamente affrontati nel corso del programma e non farà eccezione ovviamente la puntata di oggi lunedì 31 maggio. Attualità politica con vista sulle prossime elezioni amministrative, emergenza sanitaria, ma in primo piano come sempre le figure principali del mondo dello spettacolo, dalla musica alle fiction televisive, soprattutto quelle targate Rai.

In studio i cosiddetti affetti stabili, vale a dire gli opinionisti che sono chiamati a commentare le interviste della stessa conduttrice e interagire con gli ospiti. Nella puntata odierna ci saranno quindi Jessica Morlacchi (cantante ex Gazosa), Memo Remigi e Rita Dalla Chiesa. Remigi, come sempre allieterà la trasmissione con i suoi intermezzi musicali al pianoforte, a storica presentatrice dirà la sua sui vari argomenti. Spazio anche all'appuntamento con la rubrica "Lino Nazionale" in cui Lino Banfi risponde, come sempre ogni lunedì e venerdì, ai quesiti che gli verranno posti dai telespettatori Rai.

Tra gli ospiti di Serena Bortone ci saranno Gigliola Cinquetti che nel salotto di Rai1 è ormai di casa nel ruolo di affetto stabile ma oggi sarà presente nel ruolo di ospite: la cantante è sempre molto apprezzata dal pubblico televisivo. Poi ci sarà Edoardo Sylos Labini - attore, regista ed editore - che parlerà di una una delle sue recenti iniziative. Oggi è un altro giorno ha recentemente vinto il premio "novità - programma d'informazione" dei tv talk awards.

