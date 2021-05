Che tempo che fa, l'annuncio di Fazio: "Torneremo in autunno". Ma è mistero sul canale

30 maggio 2021 a

a

a

Importante comunicazione di Fabio Fazio durante la puntata, l'ultima stagionale, di Che tempo che fa, il talk show in onda su Rai3. "Ci rivediamo in autunno, perché oggi il direttore di rete mi ha confermato che la Rai ha intenzione di riproporre il programma in autunno", ha affermato lo stesso Fabio Fazio nel corso della trasmissione di domenica 30 maggio.

Maneskin, Victoria dopo il trionfo all'Eurovision: "Mio padre grazie a noi ha vinto un sacco di soldi"

"Questa è un'ottima notizia", ha sottolineato Massimo Giannini, direttore de La Stampa, ospite in collegamento. Ma Fazio non ha specificato su quale canale della Rai la prossima stagione di Che tempo che fa andrà in onda. E su questo aspetto Luciana Littizzetto non si è trattenuta dal fare una battuta. "I canali sono finiti, dove ci schiaffano?", ha affermato la comica. "C'è ancora Rai4, Rai Yo Yo, la radio, chissà", ha replicato ironico il conduttore. Chissà dunque dove si rivedrà Che tempo che fa, con Fazio e l'immancabile Lucianina. Nella puntata di domenica 30 maggio tra gli ospiti pure Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Quest'ultimo ha parlato della riduzione della rosa dei convocati azzurri per l'imminente Europeo: "Ridurre lista da 28 a 26 per Euro 2020? E' la cosa più difficile, già è stato difficile lasciare fuori sei ragazzi dal pre-raduno - ha detto il ct - è difficile, sono ragazzi che meritano di starci, dispiace tanto anche a me".

Scuola, Speranza da Fazio: "Prima di settembre vaccinare più possibile i ragazzi"

Insieme al ct azzurro ospite anche Gianluca Vialli, capo delegazione degli azzurri, che ha scritto il libro La Bella Stagione, col suo ex compagno di squadra (e altri protagonisti) in ricordo dello scudetto vinto con la maglia della Sampdoria esattamente 30 anni fa, nel 1991: "Abbiamo l’impressione di essere una squadra forte e competitiva, ci divertiamo - ha detto Vialli parlando della Nazionale -. Roberto (Mancini, ndr) ha creato una grande atmosfera, ci proveremo. Ci sono buoni presupposti".

Non è l'Arena, Giletti contro Speranza: "L'impegno istituzionale era da Fazio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.