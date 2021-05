Zecchino d'Oro 2021, Anita Bartolomei è la vincitrice

30 maggio 2021 a

Ha vinto Anita Bartolomei, 7 anni. E' lei a trionfare nella 63esima edizione de Lo Zecchino d’Oro, condotto da Carlo Conti e Mara Venier. La canzone che ha conquistato il primo posto è Custodi del Mondo di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi. Secondo posto per Un Minuto cantata da Angelica Zina Cottone, terzo posto per Il Bambino e il Mare interpretata da Andrej Avella. L'edizione precedente era andata in onda nel dicembre del 2019 prima della pandemia.

L'edizione che è stata trasmessa oggi, domenica 30 maggio 2021 su Rai1, doveva tenersi a dicembre scorso, ma è stata rimandata per il Coronavirus. Sono state quattordici le canzoni in gara, accompagnate dal piccolo coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simone. I brani sono stati valutati da una giuria di dieci bambini, in studio a Bologna con Carlo Conti, e da una giuria di adulti in collegamento da Roma con Mara Venier. "Zia Mara" poco prima in diretta sempre sulla rete ammiraglia Rai aveva condotto una delle sue puntate di "Domenica In" e aveva avuto, proprio Anna Tatangelo fra gli ospiti della sua storica trasmissione.

Una giuria composta da un ricco parterre tra cui Elisabetta Gregoraci, Katia Ricciarelli, Cristina D’Avena, Pupo, Anna Tatangelo che ha fatto delle rivelazioni su Gigi D’Alessio a Domenica In, Gabriele Cirilli, Eleonora Daniele ed Elisabetta Ferracini. Carlo Conti non ha premiato soltanto la canzone vincitrice in assoluto della 63esima edizione de Lo Zecchino d’Oro, ma anche il Premio Zecchino Web e Zecchino Galassia. Come per l’edizione precedente, anche questa è nota per l’età dei solisti e il target sono bambini molto più piccoli rispetto alle precedenti edizioni. La vincitrice, Anita Bartolomei, come anticipato ha 7 anni. E' marchigiana. E' infatti di Belforte del Chienti in provincia di Macerata.

