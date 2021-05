Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza bollente a Capri: per lei bikini esplosivo | Foto

30 maggio 2021 a

Diletta Leotta si gode il suo periodo di relax con il fidanzato Can Yaman. La conduttrice Dazn ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram foto e video che la vedono immortalata insieme all'attore turco al largo di Capri. Per loro baci ed effusioni, con Diletta che sfoggia un bikini da sogno, che mette in risalto le sue curve esplosive. "Profumo di mare", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine. Le tensioni delle scorse settimane nella coppia più chiacchierata del momento sembrano essere finalmente passate. "Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri", ha invece postato Can Yaman sempre su Instagram, in due foto dove abbraccia con passione la conduttrice.

Can e Diletta hanno quindi ufficialmente dato il via all'estate dei vip. Giovani, innamorati e bellissimi, appaiono in costume da bagno, tra tuffi ed escursioni nel blu del golfo di Napoli. Bermuda rosso per lui e bikini da urlo per lei, che ha scelto un modello color verde militare capace di mettere in risalto tutta la sua avvenenza. Alcuni pettegolezzi solo qualche settimana fa raccontavano di presunte resistenze da parte di lei di volare in Turchia per conoscere i parenti di lui. Ora incomprensioni passate, con Antonella Clerici che commenta: "A belli", come sostegno alla coppia.

Già da qualche settimana tuttavia il sereno è tornato tra i due, visto che avevano trascorso un altro fine settimana di passione sul lago di Como. Altro che terzo incomodo dunque, con Diletta Leotta che ha subito allontanato il gossip su un presunto flirt con Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma. In realtà la foto in cui la Leotta era stata beccata a baciare Friedkin era datata dicembre: "Ero single, e un limone a 29 anni me lo posso concedere", aveva affermato Diletta durante la consegna del Tapiro d'oro. Ma dopo la fine del rapporto con Daniele Scardina, la storia d'amore con Can Yaman sembra arrivata a essere davvero importante.

