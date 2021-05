Giusy Ferreri, dal lavoro come cassiera alla figlia Beatrice con Andrea Bonomo

30 maggio 2021 a

Giusy Ferreri è una cantante italiana, molto amata dal pubblico e dagli appassionati di musica. Nata il 17 aprile 1979 (sotto il segno dell'Ariete), Ferreri è una delle interpreti di maggior successo degli ultimi anni. Al grido di Non ti scordar mai di me, Roma-Bangkok, Amore e Capoeira, La Isla e Shimmy Shimmy, Giuseppa Gaetana Ferreri ha catalizzato l’attenzione mediatica conquistando le classifiche e le radio di tutta Italia.

Prima di sfondare come cantante (è arrivata seconda a X Factor nel 2008) ha lavorato come cassiera in un supermercato, professione che ha svolto per dieci anni. “E' un lavoro dignitoso, non ho nulla di cui vergognarmi", ha raccontato in una vecchia intervista a Io Donna. Tempo fa ha confessato di fumare regolarmente, e di aver anche fatto consumo di alcolici quando era ragazza. Tra le curiosità sul suo conto, a 8 anni ha scoperto di avere una rara patologia cardiaca. Da quando aveva 21 anni, però, dopo un delicato intervento chirurgico, può condurre una vita pressoché normale. La strategia perfetta per non affaticarsi mai troppo? Portare sempre tacchi altissimi. "Cerco di condurre una vita salutare, limito i caffè a due al giorno e mi spiace solo di non trovare tempo e voglia per lo sport", ha raccontato in passato a Ok salute.

Per quanto riguarda la vita privata, Giusy Ferreri è felicemente impegnata da oltre 10 anni con Andrea Bonomo. Dalla loro relazione è nata la loro unica figlia, Beatrice, nel 2017. Vive con la sua famiglia (compagno e figlia) a Vigevano. La Ferreri ha elencato i pregi del suo compagno in una recente intervista: "Negli uomini, mi attrae l’ironia, l’intelligenza, la personalità e la sicurezza. In altre parole, le caratteristiche che ho trovato nel mio compagno", ha spiegato. Giusy Ferreri è ospite a Che tempo che fa, su Rai3, nella puntata di domenica 30 maggio.

