Paola Perego, il primo matrimonio con Andrea Carnevale poi le seconde nozze con Lucio Presta. L'incubo della depressione poi la rinascita

Paola Perego è uno dei volti più familiari per gli italiani. Ex modella poi conduttrice è una delle maggiori star della televisione italiana fin dagli inizi degli anni '80 quando si affermò prima ad Antenna 3 per poi passare a Fininvest e spiccare il volo per una carriera che l'ha vista alla guida di decine di trasmissioni sia nelle reti Mediaset che alla Rai. Un volto noto che ha sempre catalizzato l'attenzione dei telespettatori proprio per l'amore che le hanno sempre riservato.

La sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori. fin dal primo matrimonio quello con il calciatore Andrea Carnevale nella seconda metà degli anni '80. All'epoca lei era all'inizio della sua folgorante carriera mentre il calciatore era al culmine della sua parabola, attaccante del Napoli e poi della Roma e azzurro a Italia '90. La coppia fu spesso protagonista dei rotocalchi. Hanno avuto due figli, Giulia e Riccardo. Ma il loro matrimonio è finito con il divorzio nel 1997.

Successivamente la conduttrice si è legata sentimentalmente al noto agente Lucio Presta che cura gli interessi di numerosi personaggi dello spettacolo come Belen Rodriguez o Paolo Bonolis. Dopo un lungo fidanzamento si sono sposati nel 2011. Negli anni passati, al culmine della sua carriera, Paola Perego ha confessato anche di aver passato un momento oscuro a causa di una depressione “Ho convissuto con gli attacchi di panico per trent’anni – ha raccontato la Perego nel salotto di Verissimo rivivendo il dramma – il primo a 16 anni. Ero in macchina con un amico, tornavo dal cinema. All’improvviso non mi entrava più l’aria. Quando hai un attacco di panico, hai una percezione di morte imminente. E poi subentra la paura della paura. Io lo chiamo il mostro”. Questa sera, domenica 30 maggio, Paola Perego sarà ospite dello show Avanti un altro pure di sera condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 a partire dalle 21.20.

