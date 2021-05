Sergio Assisi, l'amore finito con Gabriella Pession: lei ha poi sposato Richard Flood

30 maggio 2021 a

Sergio Assisi è un attore famoso in Italia soprattutto per aver partecipato a tante fiction televisive. Attore di talento, dotato di grande fascino, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori sul set. Sergio è nato a Napoli, sotto il segno del Toro, il 13 maggio 1972. Attore e regista, vive a Roma ed è cresciuto tra musica e arte. A 10 anni ha iniziato a scrivere racconti, e il suo debutto sul palcoscenico è avvenuto quando era 16enne. Nel 1992 ha fatto il suo ingresso all’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, avviandosi a un percorso sulle scene con numerosi spettacoli spaziando dalla tragedia greca alla commedia napoletana. Il 1998 è stato l’anno del suo esordio al cinema, nel film di Lina Wertmüller intitolato Ferdinando e Carolina. Grazie al suo ruolo di re Ferdinando IV di Napoli è stato candidato al Globo d’oro come migliore attore protagonista.

Per quanto riguarda la vita privata, al centro delle cronache rosa è stata la storia d’amore con Gabriella Pession, finita nel 2011. La relazione con l’attrice era iniziata circa 7 anni prima, dopo la scintilla scoccata sul set della serie Capri. In un’intervista Vanity Fair, la Pession aveva raccontato di essere stata lei a lasciarlo: “Era il mio compagno, la mia famiglia, il mio amico. Era troppo, forse ci eravamo isolati e litigavamo tanto", ha sottolineato lei in una vecchia intervista. Nel 2016 l’attrice è convolata a nozze con Richard Flood e, in occasione del lieto evento, l’attore non ha mostrato alcun tipo di risentimento: "Provo grande contentezza per Gabriella: l’affetto continua, so che lei è felice e di conseguenza lo sono anche io. Una famiglia era quello che desiderava. A me non rode e spero anche che gli altri sappiano gioire per me e i miei successi", ha detto tempo fa. Sergio Assisi è protagonista insieme ad Antonia Liskova del film Basta un paio di baffi, su Rai1 domenica 30 maggio.

