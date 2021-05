Alice Basso disperata con i figli: "Perché non dormono mai?" L'influencer è sposata con il Dj Marco Ferrucci

30 maggio 2021 a

Alice Basso è una delle influencer più simpatiche che popolano i social. Sposata e mamma di due bambini sul suo profilo Instagram pubblica spesso post di "vita quotidiana". Storie come quella di domenica 30 maggio quando, dopo una nottata quasi insonne, si è ritrovata al parco in bici con i suoi bambini che, nonostante siano andati a letto dopo mezzanotte, l'hanno costretta comunque a una levataccia. Lei, come ha confessato in una storia su Instagram, ci aveva quasi sperato in qualche ora di sonno in più. Invece nulla, alle 7 e un quarto i bambini erano in piedi e si è dovuta alzare anche lei. "Mentre Brando (il figlio) fa skate, noi dormiamo in piedi! Ma perché non dormono mai il weekend? E durante la settimana per svegliarli ci serve il megafono", dice pubblicando la foto di lei assonnata nel parco.

Alice conta su Instagram più di 700 mila followers Alice si è fatta, grazie alla sua auto ironia e alla sua mancanza di paura di non essere apprezzata, paladina della cellulite. Quando ha notato di averne infatti l’ha fotografata dicendo che non è un problema quello di avere cellulite e che le donne non devono sentirsi meno belle per questo. Il suo post ha riscosso consensi e aumentato i suoi seguaci.

Nella vita privata Alice Basso è sposata ormai da anni con il dj Marco Ferrucci. Tra i due c'è una notevole differenza d'età - 23 anni - ma non è mancata mai l'intesa. Tanto che insieme hanno costruito una felice famiglia dopo l nascita dei loro bambini: Brando e Morgan. Vivono tutti a Dolo, città di origine dell'influencer, insieme a tre cani. Questa sera, domenica30 maggio, Alice Basso sarà ospite dello shoe Avanti un altro pure di Sera condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 a partire dalle 21.20.

