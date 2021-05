Antonia Liskova, la figlia Liliana con Luca Ferrarese: poi la storia con Gabriele Guidi

30 maggio 2021 a

Antonia Liskova è un'attrice italiana, di origini slovacche. Nata il 25 marzo del 1977 (sotto il segno dell’Ariete) a Bojnice, ha recitato in fiction di successo come Solo per Amore, per poi essere apprezzata anche come attrice di teatro e di cinema. Tra le curiosità sul suo conto, l'inizio della carriera quasi casuale. Si è trasferita in Italia infatti per fare la modella, non aveva alcuna intenzione di fare l’attrice. Poi fu notata ad un provino (aveva accompagnato un’amica) e da lì tutto è cambiato.

Nota specie sul piccolo schermo per i ruolo in Incantesimo, Tutti pazzi per amore, è stata anche protagonista della fiction Nero a metà ed è poi entrata nel cast della terza stagione del successo Rai L’Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Prima di cominciare la carriera di modella e di attrice ha lavorato come cameriera a Roma. Per quanto concerne la vita privata, ha dichiarato che la sua paura più grande era quella di non poter avere figli. Infatti fin da giovane le era stato diagnosticato un problema per cui avrebbe avuto difficoltà a concepire. Nel gennaio 2010 ha sposato a Roma nella chiesa di Sant’Alessandro il chirurgo plastico Luca Ferrarese, da cui nel 2005 aveva avuto la figlia Liliana.

In seguito la coppia si è però separata: il matrimonio è durato circa due anni. In seguito ha conosciuto Gabriele Guidi, con cui ha iniziato una relazione nel 2012. Il compagno di Antonia Liskova, Gabriele Guidi, è un regista ed è il figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak. Lei e il suo compagno hanno due figlie della stessa età. "Si adorano - ha raccontato in una vecchia intervista a Grazia -. Spero solo che in futuro non litighino per il fidanzato". Per la Liskova in passato anche una storia con il collega Marco Foschi. A Effetto Notte ha rivelato che al suo arrivo in Italia ha vissuto per alcuni anni da clandestina: “Le frontiere non erano ancora così libere, quindi io ho vissuto un po’ di tempo da clandestina - ha dichiarato -. Ho dovuto firmare contratti per poter lavorare e per poter rimanere qui. Ho dovuto dimostrare di essere in grado di vivere qui senza pesare sullo Stato, come straniera". Antonia Liskova è protagonista di Basta un paio di baffi, su Rai1, in onda domenica 30 maggio.

