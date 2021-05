Elisabetta Canalis, corpo da urlo e posa sexy in bikini leopardato: l'ex Velina incanta | Foto

30 maggio 2021 a

Elisabetta Canalis autentica bomba sexy. A 42 anni l'ex Velina di Striscia la Notizia continua a deliziare i suoi quasi 3 milioni di follower con scatti decisamente mozzafiato. Elisabetta nell'ultima foto pubblicata è stata immortalata con un bikini super sensuale, leopardato, che risalta il suo fisico da urlo, cosce toniche e sguardo super seducente. Insomma, uno spettacolo per i fan e non solo.

La showgirl qualche settimana fa si è lasciata andare ad una confessione sulle sue abitudini cambiate sotto le lenzuola, da quando è arrivata la figlia Skyler Eva: “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte. Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso”, ha affermato. Insomma, l’arrivo della bambina ha quindi stravolto la vita intima della coppia. “Brian Perri (questo il nome del marito ndr) - ha sottolineato la Canalis nell’intervista recente a Panorama Wellness - è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene”.

Da tempo ormai la Canalis si è stabilita a Los Angeles, anche se periodicamente torna in Italia per lavoro e per andare a trovare la famiglia d'origine e gli amici. La Canalis è poi apparsa piuttosto infastidita alle domande sull’amicizia con Maddalena Corvaglia, sua compagna di avventura nell’esperienza televisiva su Canale5 nel tg satirico di Antonio Ricci, che sembra essere arrivata alla rottura. “Non voglio nemmeno parlarne, sono soltanto pettegolezzi”, la secca risposta sul gossip che vuole appunto le due ex migliori amiche senza più rapporti e senza rivolgersi neanche la parola. Chissà se con il tempo questo rapporto tornerà a essere come prima.

