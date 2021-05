Domenica Live, perché non va in onda e cosa viene trasmesso al suo posto

30 maggio 2021 a

Niente Barbara d'Urso. Domenica Live oggi, 30 maggio 2021, non va in onda su Canale 5. La trasmissione ha chiuso i battenti la scorsa settimana. La trasmissione di Canale 5 potrebbe non tornare dal prossimo settembre e le parole della conduttrice avrebbero in qualche modo confermato questa ipotesi. Poco prima di congedarsi, la scorsa domenica, Barbara d’Urso aveva detto: “Si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me, per voi, per stare insieme”.

La conduttrice va quindi in vacanza ma tornerà con la sua trasmissione quotidiana per il quindicesimo anno dai primi di settembre. Gli spettatori che oggi si sintonizzeranno su Canale 5 quindi non vedranno le consuete interviste tipiche della conduttrice partenopea. Cosa andrà in onda al posto di Domenica Live? In programma un lungo pomeriggio all’insegna della soap opera spagnola Il Segreto, che proprio lo scorso venerdì ha trasmesso l’atto finale. Dalle ore 14.48 alle 18.44 circa, saranno trasmessi ben quattro episodi della amatissima soap prima di passare il testimone a Caduta Libera, il quiz game di Gerry Scotti.

Sul futuro della trasmissione ci sono anche delle anticipazioni, del mero gossip rispetto al quale, come spiega Coming Soon, già sarebbe spuntato il nome di Lorella Cuccarini come possibile sostituta di Barbara d’Urso nella domenica pomeriggio di Canale 5, con un programma a quanto pare del tutto nuovo. Intanto la conduttrice campana ha concluso lo scorso venerdì anche la stagione di Pomeriggio 5 annunciando la consueta “pausa estiva”.

