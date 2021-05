Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini non va in onda oggi domenica 30 maggio 2021: cosa viene trasmesso al suo posto

30 maggio 2021 a

Non va in onda oggi, domenica 30 maggio 2021, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini "Da noi a ruota libera" su Rai1. La trasmissione tornerà domenica prossima. 6 giugno 2021, mentre la Rai nei suoi canali ufficiali ha annunciato che cosa vedremo al suo posto.

Subito dopo Domenica In condotta da Mara Venier, vedremo infatti la 63ª edizione dello Zecchino d'Oro. Largo allo storico festival di canzoni per bambini che verrà trasmesso dalle 17.20 alle 20 su Rai1, in doppia diretta: Carlo Conti condurrà dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre Mara Venier dagli studi di “Domenica In” a Roma.

COME FUNZIONA Torna la gara tra 14 canzoni, cantate dal vivo dai 16 piccoli solisti, accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

A votarle, ci sarà una giuria di ospiti tra cui Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena ed Eleonora Daniele e una giuria composta da 10 bimbi, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti, selezionati attraverso una call sul web e provenienti da tutta Italia. Come ogni anno tutte e due le giurie voteranno tramite delle palette con dei voti da 6 a 10. Tra gli ospiti in studio a Bologna, Lorenzo Baglioni, che presenterà il suo nuovo brano “Insieme”, interpretato con il Coro dell’Antoniano, e i mitici Buffycats dei 44 Gatti. La diretta si potrà seguire anche sul sito di RaiPlay e sui canali Rai Italia, per il pubblico all’estero.

Anche in questa edizione, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce del progetto solidale “Operazione Pane” – che supporta 13 mense francescane in tutta Italia – sostenuto da Rai per il Sociale con una settimana di sensibilizzazione, iniziata il 24 maggio che si concluderà proprio il 30, giornata della manifestazione canora. Tra le 700 famiglie aiutate nel 2020 dalle 13 mense, una su tre ha chiesto aiuto per la prima volta, in seguito ai disagi economici provocati dall’emergenza Covid-19.

