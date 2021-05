Anna Tatangelo, nuda in copertina per Annazero: Livio Cori commenta con tre cuori | Foto

30 maggio 2021 a

Anna Tatangelo è super concentrata nel lavoro in questi giorni, vista l'uscita del suo nuovo album Annazero. "Questo disco è nato in un momento difficile della mia vita, di grande cambiamento - ha scritto sulla sua pagina Instagram -. Ho messo tutta me stessa in questi due anni per lavorare a un progetto per niente scontato, raccontando le mie paure, le mie fragilità, e a tratti, anche la mia forza di essere donna. Spero che questo disco possa essere un messaggio per tutte quelle persone che hanno bisogno di una piccola spinta per non aver paura di ricominciare da zero". La Tatangelo ha poi aggiunto una frase che le ha detto il giornalista Federico Pucci: "Questo disco bisognerebbe ascoltarlo per capire dove finisce il pregiudizio e inizia il giudizio sincero e autentico".

Intanto su Instagram ha pubblicato anche la copertina del nuovo album, in cui appare completamente nuda e dipinta d'oro. Livio Cori (presunto suo nuovo compagno) ha commentato con tre cuori blu.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, dopo essere stata legata a Gigi D'Alessio per 15 anni (relazione dalla quale è nato suo figlio Andrea), la cantante di Sora ora è al centro del gossip per un presunto flirt con il collega Livio Cori. Ma al momento Anna non ha confermato la storia d'amore: "Non smentisco, non confermo, però la vita va avanti", ha risposto in una recente intervista. Le indiscrezioni sulla liason tra la Tatangelo e il rapper partenopeo circolano ormai da alcune settimane; molti giornalisti inoltre avevano sottolineato malignamente che a far incontrare i due poteva essere stato proprio Gigi D’Alessio. Voci che avevano fatto non poco infuriare Anna, che da vera “ragazza di periferia” non le aveva mandate a dire: "Conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste c****** inventate di sana pianta del tipo 'Gigi ha presentato Livio eccetera' risparmiatevele - ha scritto tempo fa sempre su Instagram -. Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita". Anna Tatangelo è ospite a Domenica In, domenica 30 maggio, per presentare il singolo Serenata tratto dall'album Annazero.

