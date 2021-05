Ascolti tv sabato 29 maggio, la finale di Champions batte Carlo Conti e il suo Top Dieci

30 maggio 2021 a

La finale di Champions League Manchester City-Chelsea, trasmessa da Canale5, ha conquistato gli ascolti della prima serata di sabato 29 maggio grazie a 4.795.000 telespettatori e al 21,69% di share. Su Rai1 l’ultima puntata di Top Dieci, condotta da Carlo Conti, ha ottenuto 3.548.000 telespettatori e il 19,32%, mentre Italia1 si è piazzata al terzo posto con Mrs Doubtfire visto da 1.277.000 telespettatori pari al 6,27% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con Fbi ha registrato 1.227.000 telespettatori e il 5,5% e, a seguire, con Blue Bloods 1.368.000 e il 6,11%. Su Rai3 Sapiens: Un solo Pianeta ha totalizzato 1.273.000 telespettatori e il 6,45%, mentre Rete4 con Il ragazzo della porta accanto ha incassato 826.000 telespettatori e il 3,78% di share.

Su La7 Downton Abbey è stata vista da 436.000 telespettatori pari al 2,38% e la replica de Il delitto di Perugia. Chi ha ucciso Meredith?, trasmessa da Nove, ha interessato 324.000 telespettatori con l’1,47% di share. A chiudere la classifica del prime time Tv8 con Escobar. Il fascino del male visto da 255.000 telespettatori pari all’1,19% di share. Nell’access prime time ha dominato Rai1 con Soliti Ignoti Il ritorno, visto da 4.303.000 telespettatori con il 20,16% di share, mentre Striscina la notizina di Canale5 ha registrato 2.992.000 telespettatori e il 15,36%. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai ha conquistato gli ascolti con L’Eredità Weekend, visto da 3.681.000 telespettatori pari al 25,17%. Caduta libera! Il weekend su Canale5 ha ottenuto invece 2.051.000 telespettatori e il 14,43%.

Nel complesso le reti Rai, considerando generaliste e non, hanno prevalso in tutte le fasce orarie e in particolare in prima serata, con 7.944.000 telespettatori e il 36,52% di share, in seconda serata con il 33,74% e 3.934.000 telespettatori, e nelle 24 ore con 3.585.000 telespettatori e il 37,43%.

