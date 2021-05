Il "vecchio rock" si rifà il look, ecco l'intuizione di Gabriele Falabella (che strizza l'occhio al travel)

30 maggio 2021 a

Ne parla un quotidiano autorevole, Libero. E tutto diventa notizia. La musica per Gabriele Falabella, toscano doc e uomo di grande talento, è passione, lavoro. Ma anche sperimentazione. Ed è proprio in questo solco che s'incastra un nuovo genere che potrebbe presto diventare un vero successo (forse inaspettato). "Mi sono occupato di musica pop, rock e commerciale. Negli ultimi anni c'è stata una forte influenza della musica trap, ma non non l'ho mai presa in considerazione", racconta Falabella al quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Adesso, Falabella ha un nuovo progetto in testa, concepito in questi ultimi mesi. "Tutto nasce in un periodo difficile e buio, quello della pandemia. E' una vita che avrei voluto portare avanti un progetto tutto mio ed ho trovato il tempo per farlo", svela.

Gabriele riesce a trovare l'equilibrio musicale tra il "vecchio rock" e quello moderno. Una vera inversione di tendenza, una novità assoluta. Sembra che il classico ed amato genere strong si sia rifatto il look. Ed è proprio così, tutto vero. "Un genere tutto nuovo, che in Italia non esiste", precisa. Dal punto di vista social Gabriele è sempre stato all'oscuro di tutto questo mondo. Ma ora, con questo progetto, ha acceso i motori con una vera inversione di tendenza. Il suo obiettivo? Unire la musica al travel. Intuizione geniale.

"L'idea del viaggio unisce tutti i mondi. E ritrovare la mia musica nel vuoto, nei posti vasti, sono la location dove nasce qualcosa di sensazionale": Gabriele ha le idee chiare e pensa ad un viaggio in Islanda, che definisce il luogo adatto per avere la pelle d'oca ascoltando la musica. Musica, videoclip, innovazione e tradizione: sono questi alcuni degli ingredienti che mettono al sicuro la produzione musicale di Falabella. "Stiamo preparando tutto. Il primo pezzo, che uscirà con il videoclip, sarà disponibile ad ottobre", svela Gabriele. "E' tutto pronto". Da indiscrezioni il brano è già stato inciso ed il video è stato realizzato vicino ad un lago. Un luogo suggestivo. Ma ora è partito il conto alla rovescia per il singolo, che potrebbe lasciare tutti con il fiato sospeso. Tenetevi pronti.

