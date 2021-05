Il Volo, Ignazio Boschetto è uno dei tre tenori: in passato la dieta con cui ha perso 35 chili

30 maggio 2021 a

Il Volo è un gruppo di tre cantanti italiano, protagonista nel panorama della musica classica e non solo, visto che ha conquistato anche un Festival di Sanremo nel 2015. Tra i suoi tre componenti c'è anche Ignazio Boschetto, nato a Bologna nel 1994, sotto il segno zodiacale della Bilancia. I genitori di origine siciliana sono Caterina, una pizzaiola, e Vittorio, un muratore. A proposito del padre, Ignazio lo ha perso nel marzo del 2021, proprio alla vigilia della sua partecipazione come ospite a Sanremo. Il ragazzo ha scelto comunque di salire sul palco insieme ai suoi colleghi e amici anche se col cuore spezzato.

All’età di 15 anni ha debuttato sul piccolo schermo nel talent show Ti lascio una canzone, un programma che gli ha cambiato completamente la vita. Lì, infatti, ha conosciuto Piero Barone e Gianluca Ginoble, con cui ha formato appunto il gruppo de Il Volo. Ha pubblicato diversi album e insieme agli altri componenti del trio ha realizzato diversi tour non solo in Italia, ma anche all’estero.

Per quanto riguarda la vita privata di Ignazio, in passato ha vissuto una bellissima storia d’amore con una ragazza di nome Alessandra, lontana dal mondo dello spettacolo. Si è anche vociferato di una storia con la showgirl Roberta Morise, mai confermata però dai due. Tra le curiosità sul suo conto, Boschetto ha perso ben 35 chili durante l’adolescenza: grazie ad un personal trainer ha cominciato a praticare attività fisica e a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Una delle sue passioni è il calcio, infatti il cantante è un grandissimo tifoso della Juventus. Durante un’intervista ha confessato di avere un debole per Anne Hathaway. Ignazio Boschetto e gli altri de Il Volo sono ospiti domenica 30 maggio a Domenica In. Appuntamento su Rai1 con Mara Venier a partire dalle 14.

