Mal, l'amore per la moglie Renata Couling. Lei era una sua fans, si sono conosciuti a un concerto

Mal è una delle icone della musica anni '60. Gallese naturalizzato italiano nel 1989. Proveniente da una famiglia modesta, figlio di un muratore, nel Dopoguerra svolge diversi lavori, tra cui il muratore e l'elettricista poi ha tentato il successo con la musica prima nel suo paese poi in Italia dove è diventato popolare grazie a Piper di Roma. Celebri le sue canzoni Bambolina, Tu sei bella come se, Occhi neri occhi neri.

Per quanto riguarda la vita privata nel 1966 ha avuto una relazione di circa un anno con l'attrice Linda Veras. Al 1969 risale la vicenda della sua relazione con l'attrice e fotomodella diciannovenne Patrizia Viotti, con il giallo su una presunta gravidanza La vicenda sfocia in un lungo procedimento giudiziario, in seguito alla denuncia dei genitori della ragazza per sottrazione di minore, poi conclusosi con l'assoluzione del cantante. Dopo alcuni flirt, tra cui uno con Dori Ghezzi, ha avuto relazioni con l'attrice francese Pascale Petit, l'attrice tedesca Dorit Henke e infine, dal 1974, una lunga relazione durata 13 anni con la cantante Marina Marfoglia. Nel 1989, durante uno spettacolo a Treviso, conosce Renata Couling, che all'epoca ha 18 anni: dopo avergli chiesto di cantare Furia, la ragazza sale sul palco a cantarla assieme a lui. I due si scambiano il numero di telefono e al ritorno di Mal in Veneto si incontrano e danno inizio alla loro relazione. I due si trasferiscono negli anni ottanta in una villa a pochi chilometri da Pordenone, coi loro figli: Kevin Paul (nato il 22 luglio 1998) e Karen Art. La donna ha dovuto ammettere, in un'intervista, che nella gestione familiare e nella crescita dei figli se l’è dovuta cavare spesso da sola.

Mal sarò ospite oggi, 30 maggio, del salotto della rete ammiraglia della Tv di Stato ossia Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. L'appuntamento come sempre è per le 14 su Rai 1.

