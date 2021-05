Cristiana Ciacci, dall'anoressia non accettata dal padre Little Tony ai cinque figli

30 maggio 2021 a

Cristiana Ciacci è una cantante, nata nel 1974 e nota al grande pubblico per essere la figlia di Little Tony, frutto dell’amore fra il cantante e attore sammarinese con la sua prima moglie Giuliana Brugnoli. La coppia era convolata a nozze nel 1972 e Cristiana ha perso sua madre nel 1993 a soli 19 anni, a causa di un tumore. Suo padre invece, è morto nel 2013 a 72 anni compiuti.

Proprio come suo padre, Cristiana Ciacci si è dedicata fin da giovanissima al mondo della musica e in onore del celebre artista, ha deciso di fondare la Little Tony Family, una band musicale con la quale si esibisce in giro per tutta Italia e che è composta da lei, dallo storico collaboratore di Little Tony, Angelo Petruccetti e da due ballerine. Per quanto riguarda la vita privata di Cristiana, la donna in passato, ha sofferto di problemi di anoressia e che questi hanno turbato il rapporto con suo padre.

“Erano liti furibonde tra noi - ha così confessato tempo fa in un’intervista la donna -. Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli”. Tra le curiosità sul suo conto, tutti i nomi dei suoi figli iniziano con la lettera M. Oggi Cristiana Ciacci è infatti una mamma di cinque figli: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Cristiana Ciacci è ospite a Domenica In, nella puntata di domenica 30 maggio, nella quale la conduttrice Mara Venier darà ampio spazio alla vita e alla carriera del padre Little Tony. Appuntamento quindi a partire dalle 14, su Rai1, per un ricordo del celebre cantante insieme alla figlia e a tanti amici.

