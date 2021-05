Monica Setta, dalla figlia Gaia con Giuseppe Torlontano alla lite in tv con Roberta Bruzzone

30 maggio 2021 a

Monica Setta è una giornalista e opinionista televisiva, nata a Brindisi il 5 agosto 1964 sotto il segno del Leone. Si è laureata in filosofia diventando giornalista professionista nel 1989. Ha iniziato la sua carriera scrivendo articoli finanziari per Il Giorno e per Milano Finanza. Dal 1996 al 2004 si è occupata più che altro di carta stampata, anche se, come affermò lei a TvBlog in un’intervista: "Ho un lungo curriculum nella carta stampata, eppure non ho sfondato - ha affermato -. Mi sono tolta tutte le soddisfazioni professionali ma non sono riuscita a diventare direttore di un giornale. Così ho cominciato a fare tv". Da qui diverse trasmissioni in Rai, con tanto di partecipazione al DopoFestival nel 2003.

Dal 2006 al 2009 si è destreggiata tra programmi dal taglio politico come Domenica In, la rubrica Sette per Setta, Domenica In Politica e Il fatto del giorno in onda tutti i giorni. Nel 2014, ha confessato al giornale Dipiù che uno dei motivi per i quali si era allontanata dalle scena era l’immagine sbagliata che aveva dato di sè.

“Vestire in maniera audace poteva sembrare un atto liberatorio, di femminismo, in cui era come se dicessi a tutti: ‘Io sono così, vado in giro come mi pare, il corpo è mio’, ma in realtà non lo era - ha raccontato in una vecchia intervista -. Con il tempo, con la maturità, ho capito che sbagliavo”. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata fino al 2011 con Giuseppe Torlontano, responsabile della politica per la Redazione del Tg5. I due hanno avuto una figlia, Gaia. Nell’aprile del 2019, poi, Monica Setta è stata protagonista con Roberta Bruzzone di un’accesa discussione finita ad insulti (le due se le sono dette di tutti i colori a Storie Italiane). Monica Setta è ospite a Domenica In, nella puntata di domenica 30 maggio.

