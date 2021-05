Oroscopo Corriere lunedì 31 maggio 2021, le previsioni segno per segno

30 maggio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 31 maggio 2021, qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata.

ARIETE

Se non correte subito ai ripari, la giornata potrebbe trascorrere piena di discussioni e di polemiche. La chiarezza è la chiave di tutto.

TORO

Oggi dovrete iniziare la vostra scalata verso il successo con molta energia. È proprio questo ciò che i vostri superiori si aspettano da voi.

GEMELLI

La stanchezza si fa sentire a livelli piuttosto elevati, per questo dedicate del tempo ai vostri hobby preferiti. Vi daranno entusiasmo.

CANCRO

Oggi è un giorno per sognare ad occhi aperti, anche se potrebbe non essere un'attività che siete soliti praticare. Meglio fare un’eccezione.

LEONE

A causa della mancanza di dialogo, il vostro rapporto sta iniziando a vacillare. È quella la chiave per accendere sentimenti e romanticismo.

Oroscopo del Corriere di venerdì 28 maggio 2021: le previsioni per la giornata

VERGINE

Oggi la stanchezza si farà sentire. Pensavate di essere infallibili e di poter lavorare sodo senza avere contraccolpi? Siete umani ed è necessario riposare.

BILANCIA

Se avevate in mente un cambiamento nello stile alimentare, è il momento giusto: provateci adesso. È la volta buona per tornare sulla retta via.

SCORPIONE

Vi aspetta una bella giornata. Le persone potrebbero sembrare più attente ai vostri bisogni e generalmente molto piacevoli: sorprese dietro l’angolo.

SAGITTARIO

Qualche imbarazzo di troppo coinvolge chi di voi è già impegnato a livello sentimentale. La cosa migliore è far luce sui vostri sentimenti.

Oroscopo del Corriere di sabato 29 maggio 2021, le previsioni segno per segno

CAPRICORNO

La vostra smania di volere sempre tutto e subito, perdendo di vista i progressi lenti ma costanti, vi farà commettere dei passi falsi. Sarà una lezione.

ACQUARIO

Il vostro pensiero si focalizza su una persona che avete conosciuto da poco. Vi sentite attratti ma non sapete cosa fare: non agite d’istinto.

PESCI

Una forte delusione diventerà la causa del vostro malessere. Non vi aspettavate una pugnalata alle spalle, ma adesso concentratevi su voi stessi.

Oroscopo domenica 30 maggio 2021, le previsioni dei segni per la giornata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.