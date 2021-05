Raf, l'amore per Gabriella Labate. La proposta di matrimonio in Giamaica: "Le diedi tre secondi per decidere se sposarmi"

29 maggio 2021 a

a

a

"Cosa resterà degli anni 80?" cantava alla fine di quel decennio. Di sicuro è rimasto lui, Raf, vero nome Raffaele Riefoli che ancora oggi a 62 anni è uno dei cantanti più amati del pop italiano. Lui attualmente si divide tra l'Italia e gli Stati Uniti e sentimentalmente è sempre legato a Gabriella Labate, soubrette de Il Bagaglino, dal 1996. La loro relazione tuttavia, nata sotto i riflettori, è proseguita lontano dalla mondanità. Per i 20 anni di matrimonio, nel 2016, secondo quanto riferisce Vanity Fair si sono regalati una luna di miele alle Maldive. Il cantante infatti, così come raccontò Gabriella Labate, le ha chiesto di sposarla proprio mentre si trovavano in Giamaica per registrare il video de Il Battito Animale. “Hai tre secondi per rispondermi”, così il cantante la spiazzò. La donna ha subito accettato la proposta di matrimonio. Raf e Gabriella hanno due figli: Bianca e Samuele.

La coppia negli anni scorsi ha dovuto superare anche un momento duro legato a un caso di malasanità della quale è stata vittima la moglie di Raf. La donna dopo un incidente decise di sottoporsi a un intervento a una spalla. Qualcosa però non era andato come doveva e infatti ci fu un errore fatto dalla anestesista durante l’operazione, che per sbaglio le aveva forato un polmone. Il problema fu risolto molto tempo dopo e e dopo un altro lungo ricovero in una clinica. Un fatto che la moglie di Raf denunciò anche in televisione.

Caterina Balivo, i due figli con Guido Maria Brera e quel post contro Diletta Leotta

Raf è arrivato al successo all'inizio degli anni '80 che lo portò fino a Londra per cercare di sfondare nel mondo della musica. Lì, ha raccontato, per mantenersi lavorava anche come barista. Al ritorno in Italia ci fu il successo, prima con le canzoni in inglese poi con il pop cantato in italiano. Nell’1984 è uscito l’album Self Control. Il successo è arrivato poi nel 1988 con l’album Cosa resterà. Ti pretendo e Battito animale sono solo alcune delle canzoni più famose dell’artista. Questa sera, sabato 29 maggio, sarà ospite di Top 10, lo show condotto da Carlo Conti su Rai 1 a partire dalle 21.25.

Max Giusti si vaccina: "Ritorno alla vita". Interviste ai tennisti e relax in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.