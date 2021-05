Pupo, l'amore per due donne e il gioco d'azzardo. Ha scritto una canzone per un uomo: "Sono sessualmente libero"

29 maggio 2021 a

a

a

Pupo è uno dei pacchisti ospiti stasera in tv del varietà Top Dieci condotto da Carlo Conti e in onda su Rai1 a partire dalle ore 21,35. Pupo è nella squadra con Max Giusti e Flavio Insinna.

Andrea Delogu e il primo appuntamento con Francesco Montanari: "Lui era quasi ubriaco"

Pupo, nome d'arte di Enzo Ghinazzi, è cantante, paroliere, compositore, conduttore e opinionista tv. Tra i suoi successi nella musica alcuni hanno raggiunto fama internazionale come "Gelato al cioccolato", "Su di noi" e "Sarà perché ti amo" (scritta per i Ricchi e Poveri). Una carriera lunghissima, iniziata alla fine degli anni Settanta, ma negli ultimi anni sovrastata dall'esposizione mediatica che ha avuto la sua vita privata e sentimentale, sicuramente non convenzionale. Pupo infatti si divide equamente tra due donne: la moglie Anna, sposata nel luglio del 1974, e la compagna Patricia, anche sua personal manager, con cui la relazione è iniziata nel 1989. Tutto nella massima serenità.

Antonello Venditti, il matrimonio con Simona Izzo e il figlio Francesco: successi e vita privata

Il cantante originario di Ponticino, in provincia di Arezzo, ha 65 anni e tre figlie: Ilaria e Clara, avute dalla moglie Anna, e Valentina (da una sua fan), ma anche tre nipoti (Leonardo, Viola e Matteo). Un altro argomento che negli anni ha fatto discutere è la dipendenza dal gioco d'azzardo, una passione giovanile quella del poker classico che nel tempo si è trasformata in un vero e proprio vizio che abbracciò anche le puntate al casinò. Tante le scommesse milionarie, i debiti contratti (si fece prestare anche dei soldi da Gianni Morandi, 100mila euro che poi gli restituì in diretta qualche anno fa durante un concerto) e le leggende attorno al suo vizietto. Pupo ha poi rivelato di essere aperto rispetto al tema sessualità. “Ho un dialogo e un’apertura. Sono sessualmente libero, ma ha prevalso la parte etero" rivelando di aver avuto negli anni Ottanta "un’infatuazione per un uomo di nome Riccardo. Faceva il fonico. Scrissi anche una canzone per lui".

Flavio Insinna, gli insulti ai concorrenti di Affari tuoi: "Non mi sono ancora perdonato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.