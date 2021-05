Flavio Insinna, gli insulti ai concorrenti di Affari tuoi: "Non mi sono ancora perdonato"

29 maggio 2021 a

Flavio Insinna è un attore e conduttore televisivo, tra i più famosi della tv. Nato il 3 luglio a Roma sotto il segno del Cancro, è noto per la sua lunga conduzione di Affari Tuoi (terminata nel 2017 a seguito dello scandalo dei fuori onda sollevato da Striscia la Notizia), poi ha preso le redini de L’Eredità dopo la morte del compianto Fabrizio Frizzi. Durante la sua conduzione di Affari Tuoi avrebbe, come svelato appunto in alcun fuorionda di Striscia, insultato alcuni concorrenti. “Non mi sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me", ha raccontato a Vanity Fair in una vecchia intervista.

E' stato allievo di Gigi Proietti, che lo ha formato. La sua carriera lo ha portato a recitare in teatro, in fiction come Don Matteo, Don Bosco e Ho sposato uno sbirro, e in film come La finestra di fronte e Ex. Tra le curiosità sul suo conto, ha raccontato in passato di aver sofferto di depressione: "Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore. Io oggi mi voglio sicuramente più bene e ho imparato a sorridere sempre anche senza un motivo vero per essere felice”, ha raccontato in una vecchia intervista a Daria Bignardi a Le invasioni barbariche.

Per quanto riguarda la vita privata, Insinna è stato legato all’autrice televisiva Mariagrazia Dragani. Nel 2016 i due avevano annunciato le nozze, con l’affissione ufficiale delle pubblicazioni di matrimonio. Misteriosamente, qualche mese più tardi, il matrimonio è stato annullato e il conduttore televisivo si è sempre rifiutato di rilasciare dichiarato in merito. Nel 2018 Flavio Insinna è stato sorpreso in compagnia di un’ex concorrente di Affari Tuoi, Adriana Riccio, che è ancora oggi la sua compagna. Flavio Insinna è ospite a Top Dieci, su Rai1 con Carlo Conti nella puntata di sabato 29 maggio.

