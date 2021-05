Max Giusti, vaccino il comico: "Ritorno alla vita". Per ora si divide tra le interviste ai tennisti e il relax in Umbria

29 maggio 2021 a

a

a

Anche Max Giusti, il popolare comico romano famoso per l'imitazione di Claudio Lotito, si è vaccinato. Lo ha reso pubblico lo stesso attore sul suo profilo Instagram pubblicando, venerdì 28 maggio, un paio di scatti in uno dei drive in del Lazio dove vengono effettuate le vaccinazioni in auto. Si vede l'attore porgere il braccio per l'iniezione a uno degli operatori sanitari mentre è sul posto di guida del suo suv. Nell'altra foto è abbracciato agli operatori dell'hub vaccinale per una foto ricordo. "Un anno fa questo momento sembrava lontanissimo, come sembrava impossibile l’idea di tornare a una vita normale. Finalmente il vaccino! Grazie a tutti coloro (medici, ricercatori, infermieri, volontari.) che hanno reso realtà ciò che ci appariva utopia. Ritorno alla vita".

Attualmente per Max Giusti è un momento di intenso lavoro. Negli ultimi giorni ha effettuato una serie di interviste video ai migliori e e alle migliori tenniste italiane per supertennis. Alcuni estratti sono stati pubblicati nel suo profilo Instagram. L'attore infatti è anche un amante dello sport in particolare dei motori. Da giovane è stato una promessa del motocross e recentemente è tornato in sella ai campionati vintage master diventando subito protagonista. La scorsa settimana il comico ha trovato anche il tempo per un week end in Umbria, in particolarmente a Parrano. Alcuni scatti sono stati condivisi su Instagram.

Per quanto riguarda la sua vita privata dal 4 luglio 2009 è sposato con Benedetta Bellini dalla quale ha avuto due bellissimi figli di nome Matteo e Caterina. Prima di sposarsi Massimiliano ho avuto una relazione con Selvaggia Lucarelli che è stata spesso al centro del gossip. Ora il suo cuore batte solo per la sua famiglia. Questa sera, sabato 29 maggio, il comico sarà tra gli ospiti concorrenti di Top 10 lo show condotto da Carlo Conti su Rai 1 a partire dalle 21.25.

Max Giusti e il motocross: "Di notte sognavo la Ktm 250"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.