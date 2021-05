Andrea Delogu e il primo appuntamento con Francesco Montanari: "Lui era quasi ubriaco"

29 maggio 2021 a

a

a

Andrea Delogu è un'attrice e conduttrice italiana, tra le più amate dal pubblico. Nata a Cesena il 23 maggio del 1982 sotto il segno dei Gemelli, la sua è stata un’infanzia particolare, trascorsa per buona parte nella comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati i suoi genitori (Walter Delogu e Titti Peverelli), che lì si sono conosciuti. Andrea ha sempre parlato in modo libero della sua esperienza, che racconta anche nel romanzo del 2014, La collina, scritto insieme ad Andrea Cedrola.

Andrea Delogu, forme esplosive in campagna: ma c'è il commento ironico di Sangiorgi | Foto

Per quanto riguarda la vita privata, la Delogu è sposata con l'attore Francesco Montanari. Secondo indiscrezioni il rapporto tra i due sarebbe in crisi, ma per ora non ci sono state conferme. In passato ha ricordato il loro primo appuntamento come "il più disastroso e surreale". "Ci siamo incontrati per la prima volta a una festa - ha affermato tempo fa -, lui mi ha chiesto più volte di uscire ma io ho sempre detto di no, avevo paura a frequentare uno così famoso (nei panni del Libanese di Romanzo Criminale), sono molto gelosa. Una sera però ho ceduto e l’ho incontrato. Lui si è presentato con in regalo un paio di scarpe orribili: a fiori, tacco medio e di una misura più piccola. Lì per lì, mi sono offesa. Ho pensato: 'Ma guarda questo già mi vuole vestire, non vado bene per lui?'. Poi ho capito che dal suo punto di vista era un modo per dimostrare che ci teneva. E in più aveva ingaggiato anche un mago per intrattenermi durante la cena".

Stefano De Martino, altro che amore con Andrea Delogu: beccato in vacanza con Choco

Il racconto è quindi proseguito: "Il risultato? A fine serata, Francesco era quasi ubriaco, perché per l’emozione aveva alzato un po’ il gomito, e il mago tentava di corteggiarmi. Così quando mi ha accompagnato a casa, ero sicura di non volerlo vedere mai più. Gli ho dato un leggero bacio d’addio sulle labbra, ma lui mi ha stretto al muro e ha iniziato a baciarmi". E la prova in quel caso, era stata superata. Andrea Delogu è ospite su Rai1 a Top Dieci, con Carlo Conti, nella puntata di sabato 29 maggio.

Fabrizio Biggio, due figli con Valentina De Ceglie: "L'unica a sopportare il mio disordine"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.