Stasera in tv, 29 maggio, il film Escobar - Il fascino del male su Tv8: la trama

29 maggio 2021 a

Stasera in tv, sabato 29 maggio 2021, va in onda su Tv8 il film Escobar - Il fascino del male (ore 21,35). Pellicola spagnola del 2017, con la regia di Fernando Leon de Aranoa, nel cast ci sono Javier Bardem, Penelope Cruz, Julieth Restrepo e Peter Sarsgaard. Il film è basato sul bestseller di Virginia Vallejo, Amando Pablo, odiando Escobar.

La trama: Virginia Vallejo, celebre anchorwoman colombiana ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti. Amante appassionata di Pablo Escobar, criminale e trafficante di cocaina senza scrupoli e rimorsi, ha deciso di raccontare alla Dea gli anni della loro relazione e dell'ascesa vertiginosa del "patron di Bogota". Ambiziosa e decisa a saperne di piu' di quello che diventerà in pochi anni il più ricco e potente trafficante di sempre, Virginia si innamora di Pablo e lo sostiene nella carriera politica sorvolando su quella criminale. Ma i desideri di Pablo sono più voraci dei suoi e finiscono per trascinarla in un abisso da cui le tenderà la mano l'agente Neymar della Dea.

Il film è stato presentato in anteprima, e fuori concorso, alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e successivamente al Toronto International Film Festival. Il film ha incassato 14.8 milioni di dollari a livello internazionale. In diverse interviste rilasciate all’uscita del film, l’attore Javier Bardem ha raccontato quanto sia stato difficile entrare nel personaggio per raccontare al pubblico la sua cattiveria senza troppi fronzoli e senza farne una caricatura. "È stato faticoso: un personaggio così ti rimane addosso, ti affatica dentro, per quello che ti costringe a mettere in scena, e fuori, dal trucco al peso". L’attrice spagnola, moglie di Bardem nella vita reale, è rimasta impressionata dal modo in cui il marito è entrato nel personaggio di Pablo Escobar e ha confessato di essersi spaventata durante le riprese per alcuni atteggiamenti cattivi resi in modo estremamente realistico dall'attore.

