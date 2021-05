Caterina Balivo, i due figli con Guido Maria Brera e quel post contro Diletta Leotta

29 maggio 2021 a

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva, molto apprezzata dal pubblico. L'ultimo programma da lei condotto è stato Vieni da me, su Rai1, nel primo pomeriggio. Spesso ha rivelato alcuni particolari relativi alla vita privata. "Io a casa con mio marito non posso mai avere mal di testa - ha affermato in passato -. Sennò mi dice 'Perché sei pimpante in trasmissione e a casa hai mal di testa?' A casa devo stare sempre bene". Non mancano i retroscena sull'intimità: "Tranquilli, la castità è durata un mese”, ha dichiarato in merito al periodo iniziale del lockdown, quando andava ancora a lavorare in televisione ed insieme al marito avevano deciso di stare lontani. Due settimane di isolamento poi altri 10 giorni di quarantena per poi tornare insieme: “Siamo tornati a tromb***", ha detto la conduttrice in una vecchia intervista.

Balivo, scatto da top model: "Pancia in dentro, quasi in apnea"

Proprio la sua schiettezza è una delle caratteristiche che più piace al pubblico. Caterina Balivo ha trovato l’amore tra le braccia del manager finanziario Guido Maria Brera. Con lui si è sposata nel 2014 con una cerimonia intima e privata nella magica cornice di Capri, e hanno avuto i due figli: Guido Alberto e Cora. In un’intervista a Grazia ha raccontato che il loro primo incontro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se la showgirl non avrebbe dato troppo peso perché in quel periodo era molto corteggiata. Dopo una lettera recapitata a casa e una cena romantica hanno deciso di dirsi tutta la verità e iniziare la loro meravigliosa storia d’amore.

Durante il Festival di Sanremo 2017 ha scritto un post contro Diletta Leotta in cui diceva: “Non puoi parlare di violazione della privacy con quel vestito e con quella mano che cerca di allargare lo spacco della gonna”, ha scritto. In seguito si è scusata per quanto affermato. Si è dichiarata una grande fan di Maria De Filippi ed è riuscita a presentarsi alla conduttrice per la prima volta durante una vacanza in barca, per pura casualità. Caterina Balivo è ospite a Top Dieci, il programma di Carlo Conti in onda su Rai1 sabato 29 maggio.

