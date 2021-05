Belen Rodriguez e il posto più strano dove ha fatto l'amore: "Una casa sull'albero"

29 maggio 2021 a

Belen Rodriguez è una delle showgirl più famose nel panorama della tv italiana. Spesso e volentieri ha rivelato alcuni dettagli intimi sulla sua vita privata: “Il primo bacio a 15 anni, ma senza la lingua. La prima volta a 18 anni, ma diciamo che il sesso adesso è parecchio più bello”, ha raccontato in passato la showgirl argentina. "Quanto è importante il sesso? Per me tanto, se lo fai con amore ancora di più, ma la chimica è tutto - ha affermato tempo fa -. E poi bisogna essere in grado di farlo bene. Credo di saper fare sesso? Nessuno si è mai lamentato”, ha risposto ai fan qualche anno fa. E poi sul posto più strano dove ha fatto l'amore: "Una casa sull'albero", ha confidato.

In amore ha confidato di non aver fatto mai la prima mossa: "Lascia agli uomini fare gli uomini e tu fai la donna”, ha detto in una vecchia conversazione con i suoi fan. Conversazioni, queste, in cui non si è mai vergognata di ammettere apertamente i suoi difetti: “Sono incostante, malinconica, nostalgica, dormigliona cronica, un po’ lunatica. Insomma sono un disastro che gira per il mondo”, ha rivelato. Tra le curiosità sul suo conto, soffre il solletico. Di Stefano De Martino, con il quale ha avuto il primogenito Santiago, si è innamorata anche per il sesso: "Mi sono innamorata di lui anche per questo. Il sesso è un forte rilassante. Sono convinta che quelle che mi offendono su Internet non lo fanno o lo fanno male", ha affermato tempo fa. Belen sta aspettando il secondo figlio, una femmina, da Antonino Spinalbese. La sua storia fa parte della puntata di Verissimo, di sabato 29 maggio.

Non ha fatto segreto infine di essere ricorsa a qualche ritocchino, ma ha anche dichiarato che non lo farebbe mai più. Il seno la ha rifatto solo per insicurezza giovanile: un errore che non ripeterebbe. Per quanto riguarda i suoi cachet, lei stessa ha rivelato: “Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare", ha raccontato a Chi in una vecchia intervista.

