Demet Ozdemir, dal divorzio dei genitori al gossip su Yaman: ora la storia con Oguzhan Koç

Demet Ozdemir è un'attrice turca, popolare in Italia per aver interpretato (insieme a Can Yaman) il ruolo di protagonista in DayDreamer, soap di Canale5. Demet è nata a Izmit (Turchia) il 26 febbraio 1992, sotto il segno zodiacale dei Pesci. E' la più giovane di tre fratelli, ed è cresciuta in una famiglia di origini bulgare. Quando aveva 7 anni, i suoi genitori hanno divorziato e con sua madre e i suoi fratelli si è trasferita a Istanbul.

Da bambina aveva la passione per la danza, ed è proprio come ballerina che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Dal 2012 è anche modella per diverse campagne pubblicitarie, tra cui anche quella della Garnier e della Pantene (quest’ultima dal 2019), e l’anno seguente ha iniziato a lavorare come attrice. Dopo qualche produzione televisiva di successo, Demet è approdata anche al cinema. Ma il suo ruolo più importante, finora, è quello di Sanem nella serie tv DayDreamer Le ali di un sogno, al fianco appunto di Can Yaman.

Evidente sembrava l'intesa tra Demet e Can Yaman (attuale fidanzato di Diletta Leotta): i due sono infatti molto affiatati sia sul set che nella vita reale, come dimostrano le foto su Instagram, ma tra di loro c’è solo una bellissima amicizia. E chissà se anche Demet Ozdemir sarà protagonista in futuro anche in Italia. Lo stesso attore, ora appunto felice insieme alla conduttrice italiana di Dazn) aveva infatti rilasciato queste parole a Verissimo qualche tempo fa: "Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme”, aveva affermato. Demet Ozdemir è attualmente fidanzata insieme al cantante e attore turco Oğuzhan Koç, suo conterraneo. Demet Ozdemir è protagonista nella puntata di Verissimo in onda su Canale5 sabato 29 maggio, a partire dalle 16.

