Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, la rivelazione di lui: "Pensavo fosse storia occasionale"

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli sono una delle coppie più longeve nel panorama della politica e della tv italiana. Nato a Roma il 14 giugno 1954 (Gemelli), Rutelli è ricordato soprattutto come ex sindaco della Capitale. La Palombelli invece è nata nell'ottobre 1953, giornalista e volto noto della televisione. Per quanto riguarda la vita privata, la coppia si è sposata nel 1982 con rito civile e, tre anni più tardi, ha rinnovato la promessa anche in chiesa.

“Per rispetto alle idee delle nostre famiglie non abbiamo fatto il finto matrimonio cattolico. Siamo tornati ai sacramenti dopo un lungo percorso e dopo esserci sottoposti ad una sorta di processo piuttosto lungo”, ha raccontato Barbara a Radicali.it. Durante una puntata del Maurizio Costanzo Show Francesco Rutelli ha dichiarato: “E' stata lei a rompere il ghiaccio e a baciarmi", ha detto. La coppia ha quattro figli e un nipotino. Dei quattro, Giorgio, il più grande, è l’unico figlio naturale della coppia, mentre gli altri tre, Serena, Francisco e Monica, sono figli adottivi. Serena nel 2019 è stata una concorrente del Grande Fratello.

In un'altra vecchia intervista, stavolta a Serena Bortone durante Oggi è un altro giorno, l’ex sindaco di Roma ha detto che all’inizio la storia d’amore sembrava essere un “fidanzamento occasionale” destinato a durare poco invece la loro unione si è dimostrata essere più forte che mai riuscendo a vincere la sfida del tempo. La conduttrice e giornalista ha dichiarato che, in oltre 30 anni di matrimonio lei e suo marito non avrebbero mai parlato di politica. In pratica il loro segreto per rendere la loro relazione così duratura. La storia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli sarà protagonista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, nel corso della puntata di sabato 29 maggio, in onda su Canale5 a partire dalle 16.

