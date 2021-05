Oroscopo domenica 30 maggio 2021, le previsioni dei segni per la giornata

29 maggio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 30 maggio 2021, le previsioni segno per segno per la giornata.

ARIETE

Giornata fortunata per l'amore. I single capiranno ciò che realmente vogliono, e ne saranno felici. Chi è in coppia avrà grandi soddisfazioni.

TORO

Non perdete la pazienza e convincetevi che bisogna apprezzare la routine. La frenesia e le idee che vi frullano in testa dovranno attendere.

GEMELLI

Siete davvero al top: riuscirete a costruire qualcosa di magico per voi e per la coppia. Le emozioni del passato riaffiorano con effetti benefici.

CANCRO

Un ultimo sforzo e sarete in grado di andare alla radice di un problema che è nella vostra mente da un po' di tempo. Così si avvicina anche la soluzione.

LEONE

Il nervosismo potrà giocarvi brutti scherzi. Se avevate in mente di agire in un certo modo, mantenete la lucidità e andate dritti per la vostra strada.

VERGINE

Il vostro desiderio di ricevere calore e gratificazioni da parte del partner si fa sempre più forte. Ma dite qual è il vostro bisogno, evitando il silenzio.

BILANCIA

Oggi apprezzerai sicuramente l'armonia. Dopo le situazioni conflittuali degli ultimi giorni, sembra che sarete in grado di riposare un po'.

SCORPIONE

Non permetterete a voi stessi di essere sviati da situazioni minori oggi e andrete dritti al cuore della questione che più vi interessa.

SAGITTARIO

Oggi sorgeranno piccole tensioni. Qualcuno vicino a voi, infatti, sembra voler cercare di convincervi ad adottare un certo comportamento.

CAPRICORNO

Il vostro spirito leggero potrebbe avere qualche problema ad armonizzarsi con l'atmosfera di oggi, un po’ troppo cupa per i vostri canoni.

ACQUARIO

Questa non è una giornata per persone delicate e sensibili come voi. Infatti, il vincitore sarà probabilmente colui che urlerà più forte.

PESCI

Le discussioni vi infastidiscono e anche il vostro partner sa come siete fatti. Ma oggi sarebbe il caso di affrontare insieme un argomento spinoso.

