Mikaela Neaze Silva, dall'audio bufala su sesso e alcol all'amore a distanza con il dj Bashir

Mikaela Neaze Silva è la velina bionda di Striscia la notizia, e detiene il record di partecipazione al tg satirico di Antonio Ricci insieme alla mora Shaila Gatta. Nata a Mosca il 28 aprile 1994 (Toro), si è trasferita a Genova quando aveva 6 anni. Suo papà, angolano d’origine, è morto quando era bambina, e lei è cresciuta con la mamma, afghana, e la sua sorellina. Ha frequentato il liceo linguistico e ha lavorato anche in Cina, sia come modella che come ballerina.

Per lei anche uno spiacevole episodio legato a whatsapp. Mikaela si è ritrovata al centro di una bufera mediatica per colpa di un audio diffuso prima su WhatsApp e poi su Facebook che la voleva protagonista di una telefonata in cui una voce raccontava di serate fatte di sesso, droga e alcol. L’audio bufala è diventato virale in poco tempo, a causa anche del contenuto esplicito delle chiamate, collezionando migliaia di like e condivisioni. Aiutata da Striscia La Notizia aveva denunciato tutto. L'audio è tornato in auge in un secondo momento, stavolta a difendere la velina bionda è stata Selvaggia Lucarelli, che non solo ha scritto un articolo a proposito su Il Fatto Quotidiano, ma ha anche contattato direttamente l’amministratore della pagina che ha diffuso l’audio.

Per quanto riguarda la vita privata, la ballerina è fidanzata con un dj franco-marocchino, che si chiama Bashir e che ha conosciuto a Shanghai. In Cina, però, sentiva molto la mancanza della sua famiglia e quindi e tornata a casa; nonostante la distanza il loro amore resiste. A Oggi la velina ha spiegato che deve molto al suo fidanzato: “Gli devo tanto, ha capito che in Cina non ero felice e mi ha spinto a tornare. Avevo paura di perderlo. E invece l’amore resiste", ha rivelato nell'intervista. Mikaela Neaze Silva farà parte della puntata di Verissimo, su Canale5, sabato 29 maggio.

