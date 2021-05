Linea Verde Life, alla scoperta di Matera e Ginosa su Rai1: storia e fascino

29 maggio 2021 a

Una puntata dove la bellezza è in primo piano insieme alla storia e al fascino della natura. “Linea Verde Life”, nella puntata che va in onda oggi sabato 29 maggio alle 12.25 su Rai1, racconta infatti la grandezza di Matera e Ginosa. Marcello Masi e Daniela Ferolla, esplorano Matera, una fra le più antiche città del mondo, un vero e proprio museo a cielo aperto e la sua città “sorella”, la vicina Ginosa.

Daniela si avventurerà alla scoperta del Parco della Murgia materana, scrigno di biodiversità e paradiso per gli escursionisti, per poi raggiungere Ginosa e la sua gravina che, tra storia e spiritualità, ha offerto Io scenario ideale a tanti film famosi. Marcello, invece, entrerà nelle chiese rupestri della città dei Sassi, per capire come la tecnologia può aiutare a studiare e valorizzare il nostro patrimonio archeologico, racconterà il rapporto privilegiato di Matera con il falco grillaio per poi andare a scoprire un nuovo modo per non sprecare l’acqua, risorsa sempre più preziosa.

Non mancherà l’artigianato e il buon cibo, declinato in tante gustose varianti. Il viaggio enogastronomico è, d'altra parte, uno dei classici della trasmissione che all'ora di pranzo viene messa in onda dalla rete ammiraglia della Rai. Un programma cult che ha conquistato nel tempo, grazie a una costruzione attenta e originale e unita a una conduzione davvero sapiente, sempre più fans. La scoperta di Matera significa approfondire una delle tappe inseguite, sognate e realizzate dai turisti. Uno spaccato unico, scenari mozzafiato che il programma di Rai1 in onda oggi, mostrerà attraverso scelte mirate, unendole all'offerta di cibo e originalità del posto. Fra poco la messa in onda con l'accoppiata Masi - Ferolla che promette una trasmissione imperdibile.

