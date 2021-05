Shaila Gatta, in passato un amore violento: ora la storia con Lorenzo Blanchard

29 maggio 2021 a

a

a

Shaila Gatta è una delle due veline di Striscia la Notizia, per l'esattezza la velina mora. Insieme alla "bionda" Mikaela Neaze Silva detiene il record di puntate di partecipazione al tg satirico di Antonio Ricci. Prima di ricoprire questo incarico, è entrata nella scuola di Amici nel 2015 a soli 18 anni. Dal 2019 la conduzione di Paperissima Sprint.

Striscia la notizia, lite clamorosa fra veline: Shaila e Mikaela contro | Video fuorionda

Nata il 26 agosto 1996 sotto al segno della Vergine, Shaila è nata e cresciuta a Secondigliano, uno dei quartieri più difficili di Napoli. I suoi genitori l’hanno tenuta lontano dalla strada e le hanno permesso di studiare danza non con pochi sacrifici. Ha poi rivelato (in una vecchia intervista) di essersi sempre data da fare per aiutare la sua famiglia e ha svolto vari lavori tra cui l’operatrice di call center e la baby sitter. Nel corso dell’estate 2017 la ballerina si è fidanzata con un altro volto noto di Amici: il ballerino Jonathan Gerlo, partecipante all’undicesima edizione del programma e già ballerino affermato. La loro storia, però, è finita nell’estate del 2019, e successivamente Shaila si è fidanzata con l’ex calciatore Lorenzo Blanchard.

Verissimo, tornano le storie con Silvia Toffanin: puntata con omaggio a Carla Fracci

"A volte mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Sono cresciuta in fretta - ha raccontato tempo fa a Grazia -. Anche per via di un amore sbagliato e psicologicamente violento. Ero fragile, avevo problemi di famiglia e un fidanzato che delle mia debolezza se ne approfittava. Diceva che io valevo zero. Mi rubava i soldi. Mi umiliava”. Durante la sua partecipazione ad Amici ha raccontato di essere scappata a 16 anni per seguire la propria passione per la danza, e che per questo non parlò con suo padre per tre mesi. Shaila Gatta si vedrà sabato 29 maggio a Verissimo, su Canale5, appuntamento a partire dalle ore 16.

Striscia la notizia, il record delle veline Shaila e Mikaela. Ma è l'ora dell'addio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.