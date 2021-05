Diletta Leotta in macchina con Can Yaman, camicia sbottonata e scollatura mozzafiato | Foto

29 maggio 2021 a

Altro che crisi. La loro storia continua ad andare a gonfie vele. Can Yaman e Diletta Leotta infatti hanno pubblicato un video nelle loro stories su Instagram, dove possono contare su milioni e milioni di follower, in cui appaiono insieme in macchina durante un viaggio. Con destinazione sconosciuta e in compagnia del loro amico Roberto.

I due fidanzati sono sorridenti e allegri, e dimostrano ancora una volta di essere felici e innamorati, alla faccia dei detrattori. Sul web infatti circolava la voce di una possibile rottura, ma con il video, Can Yaman e Diletta Leotta hanno tolto, almeno per il momento, ogni dubbio. Per lui t-shirt nera a maniche corte, a mostrare il bicipite decisamente notevole. Dall'altra parte c'è la conduttrice Dazn, con cappellino e camicia sbottonata al punto giusto, che va a esaltare una scollatura mozzafiato.

Con la stagione sportiva oramai conclusa, Diletta vivrà presumibilmente un periodo di vacanze, in attesa della prossima annata che si preannuncia per lei ricca di impegni. Dazn infatti è titolare per il prossimo triennio dei diritti televisivi della Serie A e il volto della Leotta sarà senza dubbio lo spot principale per l'emittente. Anche l'agenda dell'attore tuttavia è piena di impegni. Il turco sarà Sandokan prossimamente, in una nuova serie che dovrebbe andare in onda a breve. Can Yaman quindi erede di Kabir Bedi. Ma al momento per Diletta e Can conta soltanto trascorrere finalmente un po' di tempo insieme, archiviando gli impegni lavorativi. Tante sono le malelingue sulla loro storia d'amore, ritenuta da alcuni finta e fatta solo per farsi pubblicità. Voci che tuttavia non sembrano scalfire il benessere della coppia, che appare sia sui social che sulle riviste sempre più innamorata. Prima dell'amore con l'attore turco, Diletta aveva avuto una storia con il pugile Daniele Scardina, poi un breve flirt con Ryan Friedkin, neovicepresidente della Roma.

