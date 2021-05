Verissimo, tornano le storie con Silvia Toffanin: puntata con omaggio a Carla Fracci

29 maggio 2021 a

a

a

Tornano le storie di Verissimo, il programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Da sabato 29 maggio inizia l'appuntamento alle ore 16 appunto con Verissimo Le storie. Una raccolta delle interviste più belle interviste della stagione con tanti contributi inediti e sorprese. Tra questi, Silvia Toffanin accoglierà Shaila Gatta e Mikaela Neaze, le veline più longeve della storia di Striscia la notizia: la coppia ha infatti collezionato 886 puntate nel tg satirico di Antonio Ricci. Mentre verrà riproposto il racconto di vita della coppia formata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, con le storie legate alla loro famiglia.

Anna Tatangelo e il sesso: "Devo farlo almeno tre volte a settimana per essere felice"

A seguire anche le interviste con Iva Zanicchi con Orietta Berti, entrambe protagoniste di un'annata ricca di successi. E poi ancora, Belen Rodriguez, ormai in procinto di partorire, dopo Santiago avuto da Stefano De Martino, la sua secondogenita, Luna Marie, frutto dell'amore con il compagno Antonino Spinalbese. Spazio pure all'intervista con l’attrice turca Demet Ozdemir, protagonista femminile di DayDreamer. Demet Ozdemir ha spopolato anche in Italia con la fiction turca, insieme ovviamente a Can Yaman, quest'ultimo al centro anche delle cronache rosa per via della sua relazione con Diletta Leotta. Una storia la cui veridicità è vista con sospetto da alcuni fan e paparazzi, ma che al momento sembra andare davvero a gonfie vele. In ultimo verrà mandato in onda un omaggio a Carla Fracci, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Si tratterà della riproposizione di un’intervista del mito della danza rilasciata a Silvia Toffanin a gennaio.

Melissa Satta, nuovo make up per Mattia Rivetti? Lo sguardo è mozzafiato | Video

Tra i passaggi dell’intervista, l’icona della danza mondiale disse parlando dello scorrere del tempo disse: “lo devo accettare. Così si nasce e così si muore. Bisogna essere pronti anche a questo", le sue parole che viste adesso sembrano quasi profetiche. Appuntamento su Canale5 quindi sabato 29 maggio a partire dalle 16.

Carla Fracci, il legame con il marito Beppe e il figlio Francesco. "Avrei voluto altri bambini"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.