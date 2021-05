Sabina Began a Belve: "Nessun uomo dopo Berlusconi". La trappola erotica per Italo Bocchino

28 maggio 2021 a

"Dopo Berlusconi non ho avuto nessun altro uomo". Lo ha detto Sabina Began in un'intervista rilasciata a Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani che va in onda il venerdì in seconda serata. Le anticipazioni dell'intervista che sarà messa in onda questa sera, 28 maggio, alle 22.55 sono stati piuttosto dirompenti. La cosiddetta "Ape Regina" ha parlato a ruota libera della sua giovinezza tra roga, violenza del padre, narcotrafficanti, la conversione all’Islam e l’ossessione per Silvio Berlusconi.

"Non ho mai avuto un uomo dopo Silvio” confessa durante il colloqui con Francesca Fagnani, rivelando che il legame con il leader di Forza Italia è rimasto intatto in tutti questi anni. Ricordando quegli anni, secondo quanto anticipato, la Sabina Began sarebbe scoppiata in lacrime dicendo che se incontrasse oggi l'ex premier lo abbraccerebbe. A quel punto la donna è stata scossa da una serie di singhiozzi ed è quasi svenuta in studio non riuscendo a parlare per alcuni secondi. "E' il pensiero di Berlusconi a farti stare così male", chiede la Fagnani con lei che fa sì con la testa.

Ma durante l'intervista l'Ape Regina dei party di Arcore fa anche un'altra rivelazione legata a Italo Bocchino, allora uno degli oppositori interni del Cavaliere al tempo molto vicino a Gianfranco Fini. “Adesso lo possiamo dire, è passato tanto tempo. Allora Bocchino era un grandissimo oppositore di Berlusconi. Lei, bellissima donna, lo ha in qualche modo attirato in un flirt e poi, quando lui c’è caduto con tutte le scarpe, lei ha rivelato una serie di particolari compromettenti, imbarazzanti. È stato un trappolone?”, chiede la Fagnani. "Sì, assolutamente. Perché questo - ha spiegato - abbaiava come un cane addosso a Silvio. Io non ce la facevo più. Neanche Silvio ce la faceva più. Allora me l’hanno presentato e ho detto ‘bene!’. Sono andata da Silvio e ho detto: ‘Senti, c’è questo qua, capito?’. Ci siamo guardati… e vai”. Insomma un trappolone erotico.

