Extraliscio, il punk da balera che ha conquistato Sanremo. E adesso c'è anche un film su di loro

28 maggio 2021 a

a

a

Hanno portato il loro punk da balera a Sanremo ed ora vanno alla conquista del cinema. Gli Extraliscio che ritorneranno in tour hanno annunciato proprio oggi, venerdì 16 maggio, che sono partite le prevendite nei cinema di tutta Italia per “Extraliscio - Punk Da Balera” il film della nostra Elisabetta Sgarbi, distribuito come evento da Nexo Digital.

Gli Extraliscio sono nati dall’incontro tra Mirco Mariani e Moreno il Biondo grazie a Riccarda Casadei, figlia di Secondo. Da lì prende forma l’idea di innestare, sulle radici della musica folcloristica romagnola tradizionale, nuovi suoni e nuovi arrangiamenti. Nel 2016 pubblicano per Garrincha Dischi/Casadei Sonora il loro album di debutto intitolato Canzoni da ballo. Nel 2017 pubblicano per l'etichetta iCompany il secondo album Imballabilissimi - Ballabilissimi. A metà 2020 realizzano il singolo GiraGiroGiraGi, sigla ufficiale del Giro d'Italia 2020. Il 17 dicembre, durante la trasmissione Sanremo Giovani 2020, gli Extraliscio sono stati annunciati tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2021 nella categoria Big insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il brano da loro presentato, Bianca luce nera, si è classificato dodicesimo nella serata conclusiva della manifestazione e ha inoltre anticipato la pubblicazione del quarto album "È bello perdersi", uscito il 5 marzo 2021.

Extraliscio in missione per fare dell?Ariston una balera con "Bianca luce nera"

Il film, dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77esima Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest. Ha ricevuto ilPremio Siae per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, e il Premio Fice (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova. Questa sera, venerdì 28 maggio, gli Extraliscio saranno ospiti di Propaganda Live lo show condotto da Diego Bianchi su La 7.

Propaganda Live, Elena Cattaneo e Francesca Mannocchi tra gli ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.