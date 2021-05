Stasera in tv, 28 maggio, Quarto Grado su Rete4: i casi Denise Pipitone e Antonio Di Fazio

28 maggio 2021 a

Stasera in tv, venerdì 28 maggio 2021, su Rete4 torna l'ormai classico appuntamento con Quarto Grado - Le Storie, il programma di approfondimento dei più importanti casi di cronaca nera che hanno scosso l'Italia (ore 21,25). Al timone del programma d’informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Denise, il testimone allo scoperto: ha incontrato l'avvocato Frazzitta

Nella puntata di stasera si parlerà ancora del caso Denise Pipitone e del fatto che Corona e Della Chiave, respingono ogni accusa. delle segnalazioni inedite che aprono nuove piste sulla sua scomparsa. Inoltre si parlerà anche del caso Antonio di Fazio, il manager accusato di stupro da tante tirocinanti. Le ultime novità raccontano che il testimone anonimo ora non lo è più perché si è palesato nello studio dell'avvocato Frazzitta raccontando quello che sa e che potrebbe dare una svolta netta alle nuove indagini.

Denise, alibi Anna Corona: affidata a grafologo perizia. Firma sotto la lente

Il programma di Rete4 aprirà con il caso di Denise Pipitone, la bambina sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo. Tanti dubbi e moltissime ombre, su quella tragica mattina. Quali elementi hanno portato i magistrati di Marsala ad aprire una nuova inchiesta? Intanto, Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, nuovamente indagati per sequestro di persona, respingono ogni accusa. Al centro della puntata anche la vicenda dell’imprenditore milanese, arrestato con l’accusa di aver narcotizzato e violentato una giovane donna. Antonio Di Fazio è accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno raccolto prove che potrebbero far pensare che, in passato, il manager 50enne abbia violentato altre donne. Dopo l’arresto, tre ragazze hanno denunciato Di Fazio in Procura: una di loro sostiene di essere stata sequestrata nella casa del dirigente, per settimane.

Antonio Di Fazio avrebbe commesso violenza sessuale su altro quattro donne

