Stasera in tv, 28 maggio, il film La principessa Sissi su Rai3: la trama

Stasera in tv, venerdì 28 maggio 2021, va in onda su Rai3 il film "La principessa Sissi" (ore 21,20). Si tratta di una storica pellicola, del 1955, austriaca, diretta da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Gustav Knuth, Vilma Degischer e Josef Meinrad. Si tratta del primo di una trilogia di film sulla vita dell'Imperatrice d'Austria Elisabetta di Baviera, a cui poi faranno seguito Sissi, la giovane imperatrice del 1956 e Sissi - Il destino di un'imperatrice del 1957. I film raccontano la vita di Sissi, da prima del fidanzamento con Franz ai primi anni di matrimonio, raccontandola in un versione più fiabesca. Inoltre, il titolo italiano presenta un errore; Elisabetta non fu mai Principessa, infatti nacque col titolo di Duchessa in Baviera.

La trama: la sedicenne duchessa Elisabetta di Baviera, detta "Sissi" conduce una vita spensierata nel palazzo di famiglia a Possenhofen . Sissi ama andare a cavallo e vive a stretto contatto con la natura. La duchessa Ludovica, madre di Sissi, riceve una missiva dalla corte imperiale di Vienna: sua sorella Sofia, madre dell'imperatore Francesco Giuseppe, vorrebbe un matrimonio tra suo figlio ed Elena, detta Nené, figlia maggiore di Ludovica. Dal momento che la notizia deve rimanere segreta fino al fidanzamento ufficiale, Ludovica decide di portare con sé anche Sissi affinché il viaggio appaia come una visita qualunque. Casualmente però Franz incontra Sissi, colpito dalla ragazza, l'imperatore deide di conoscerla meglio ma Sissi non gli rivela di essere proprio sua cugina, che non vede da molti anni, e sorella della sua promessa sposa. Franz se ne innamora follemente e rimane sbalordito quando la rivede al ballo ufficiale che doveva sancire il suo fidanzamento con Nené. Tra la sorpresa generale, Franz offre invece i fiori e l'anello a Sissi. Tutti i presenti capiscono che c'è un cambiamento repentino della situazione, anche la madre dell'imperatore, nonché zia materna della sposa, l'arciduchessa Sofia, che, in seguito, cerca di osteggiare il matrimonio ritenendo Sissi troppo giovane e sbarazzina per ricoprire la carica d'imperatrice. Alla fine però dovrà arrendersi alla ostinazione del figlio, e il matrimonio avrà luogo, con tutto lo sfarzo e la magnificenza soliti per questi eventi.

Il film ebbe un grandissimo successo, in Austria e Germania. Poi a livello mondiale tanto che se ne fecero varie riedizioni. Nel 1998, ne fu presentata in televisione la versione restaurata e che andrà in onda stasera.

