Stasera in tv, 28 maggio, Propaganda Live su La7: ospiti e servizi

Stasera in tv, venerdì 28 maggio 2021, torna l'appuntamento con "Propaganda Live" il programma di La7 condotto da Diego "Zoro" Bianchi con una nuova diretta dedicata agli argomenti più caldi dell’attualità italiana e internazionale analizzati come sempre nella chiave ironica e scanzonata che è da sempre il marchio distintivo del programma.

Il racconto dell'Italia cominicia con l'intervista a Elena Cattaneo, senatrice a vita della Repubblica ma soprattutto scienziata affermata nel campo della farmacologia, che ci parlerà dell’importanza della scienza nel periodo delicato che stiamo vivendo. Spazio poi al gradito ritorno in trasmissione di Francesca Mannocchi, giornalista de L’Espresso e autrice di apprezzatissimi reportage da zone calde del pianeta come Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto e Afghanistan. Stasera presenterà su La7 un servizio in cui ha raccolto le voci dei giovani tunisini, scoprendo cosa chiedono al governo del paese e come guardano all’Europa. Come ogni venerdì poi sarà il momento del nuovo reportage di Diego Bianchi, che stavolta tratterà il tema della riapertura dei centri sportivi. “Zoro” con la sua telecamerina è tornato dai ragazzi della palestra del Quarticciolo a Roma che proseguono ad allenarsi all’aperto e ha incontrato Milos, il giovane pugile di cui aveva raccontato la storia, tempo fa.

Lo studio di Propaganda Live aprirà poi per la prima volta le porte all’attrice Caterina Guzzanti che interpreterà un suo monologo originale, mentre non mancheranno le parodie di Fabio Celenza e le divertenti incursioni di Memo Remigi. Gli ospiti musicali della puntata saranno gli Extraliscio che ne approfitteranno anche per presentare il loro film “Punk da balera” a breve in uscita nelle sale cinematografiche. Insieme a Diego Bianchi ci sarà poi il solito consueto cast di ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata e il geniale Makkox che ci farà ridere e riflettere con le sue vignette.

