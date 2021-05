Lite clamorosa tra Gregoraci-Fiordelisi, l'ex di Chiofalo sbotta sui social

Francesco Fredella 28 maggio 2021 a

"Litigano di brutto": la Fiordelisi e la Gregoraci sono per davvero ai ferri corti? Sembra di sì. E pare che tutto sia accaduto sul set di Mediaset.

La Fiordelisi sbotta: E sui social scrive: “Delusa, amareggiata, schifata, inc…a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo". Antonella lascia il set e va via. “Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”, continua.

Ora GossipeTv svela qualcosa in più che sarebbe accaduta sul set: la lite, secondo indiscrezioni, tra Elisabetta Gregoraci e la Fiordelisi. “Antonella è apparsa molto giù, sconfortata”, riferisce una fonte segreta a GossipeTv. Si attende ora la versione della Gregoraci. Sarà tutto vero quello che racconta la fonte segreta? Un vero mistero, che lascia tutti senza parole.

La Fiordelisi, nel corso delle ultime settimane, ha svelato di aver troncato la storia con Francesco Chiofalo. Non si sa il motivo quale sia. Un mistero per adesso. E anche la vita della Gregoraci, alla ribalta dopo l'ultima edizione del Gf vip, sembra essere ancora avvolta nel mistero. Intanto, la ex di Francesco Chiofalo di recente era stata paparazzata con Akash Kumar, ex concorrente dell'Isola dei famosi. Il fotografo Alex Fiumara, in giro per Milano, li ha praticamente "pizzicati". “Solo amici”, avevano assicurato i due. Ma tutto è sembrato un gossip studiato a tavolino. Chissà.

