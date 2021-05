Roberto Farnesi, l'amore per Lucya e il ristorante nella sua Pisa

28 maggio 2021 a

Roberto Farnesi ospite di Oggi è un altro giorno, il talk su attualità e televisione in onda su Rai1 e condotto da Serena Bortone. Nella puntata in onda il 28 maggio 2021 l'attore parlerà del finale di stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore di cui è protagonista. Del cast saranno ospiti anche Luca Bastianello e Gloria Radulescu.

La soap italiana Il Paradiso delle Signore è giunta quasi al termine della quinta stagione e uno dei personaggi più cinici è il commendatore Umberto Guarnieri, a cui è proprio Farnesi a darne il volto Nel corso degli anni il banchiere ha dimostrato di avere molta personalità ed ha saputo tirar fuori alcuni lati del suo carattere mai visti prima. L'amore mai vissuto con la contessa di Sant'Erasmo e il suo lato protettivo nei confronti dei figli Marta e Federico, hanno emozionato i telespettatori italiani. Proprio l'attore toscano ha raccontato a TvSoap alcuni aneddoti della fiction. L'attore ha confermato inoltre la sua presenza nella sesta stagione ed ha anticipato che: "Il giallo di Ravasi porterà a degli sviluppi interessanti".

Roberto Farnesi, originario di Pisa, classe 1969, è uno degli attori italiani più conosciuti, soprattutto per quanto riguarda la televisione, dove nel corso degli anni è stato il protagoniste di numerose fiction di successo. L’attore è fidanzato con Lucya Belcastro. Tra i due ci sono 26 anni di differenza: lei infattii è nata a Montevarchi nel 1996. Farnesi, che fuori dai set è si occupa del suo ristorante a Pisa, ha iniziato con i fotoromanzi per poi passare al cinema (Una donna in fuga, Paparazzi, Grande grosso e Verdone), ma soprattutto alle fiction per la tv (su tutte Cento Vetrine, Carabinieri, Questa è la mia terra, Le tre rose di Eva). Ha partecipato anche a un'edizione di Ballando con le Stelle (2012).

