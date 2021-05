28 maggio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 29 maggio 2021, le previsioni segno per segno per la giornata.

ARIETE

Incolpare qualcuno di un errore vostro non è sicuramente il modo migliore per brillare. Cercate invece i vostri meriti, i vostri punti di forza e i vostri limiti.

TORO

Grandi prospettive di miglioramento per tutti voi. Dovete solo imparare a gestire alcune situazioni un po’ critiche, soprattutto se siete in coppia.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 26 maggio 2021: le previsioni segno per segno

GEMELLI

Giornata decisamente positiva. Non vi mancano la carica di ottimismo e la buona volontà per potervi misurare con le vostre ambizioni.

CANCRO

Oggi la terapia contro ogni malessere è un po’ di: sano shopping! Girate tra i negozi, ammirate vetrine e scegliete ciò che desiderate: vi sentirete felici.

LEONE

È tempo di risolvere una situazione che vi ha ostacolato per parecchie settimane. In questo modo potrete finalmente continuare col vostro progetto.

VERGINE

L'atteggiamento affettuoso del vostro partner vi invoglierà a fare del vostro meglio. Vi sentirete amati come non mai, protetti e considerati.

BILANCIA

Come fare a ritrovare la grinta e l'entusiasmo persi da qualche tempo? È finito il tempo di isolarsi e lamentarsi. Provate a uscire con amici.

SCORPIONE

Fate funzionare il cervello più che l'istinto. Avere un atteggiamento riflessivo aiuterà a risolvere prima e con meno fatica determinate questioni.

Oroscopo del Corriere di giovedì 27 maggio 2021: le previsioni segno per segno

SAGITTARIO

Lo stress di questo periodo vi può giocare brutti scherzi e mettere a repentaglio la credibilità che siete riusciti a ottenere non senza sforzo.

CAPRICORNO

Sarete condannati a soffrire se vedrete solo il negativo da ogni situazione che vi presenta il vostro rapporto di coppia. Cambiate atteggiamento.

ACQUARIO

Qualche momento di sconforto nei confronti dell'amore è sicuramente normale. Ma oggi è obbligatorio darvi una carica di positività!

PESCI

Non siate tanto permalosi e sospettosi con tutti. Non siete il centro di tutto. Se sentite borbottare, non pensate che ce l’abbiano per forza con voi.

Oroscopo del Corriere di venerdì 28 maggio 2021: le previsioni per la giornata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.