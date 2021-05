Gloria Radulescu, con Marta dice addio a Il paradiso delle signore? Anticipazioni e retroscena

28 maggio 2021 a

Gloria Radulescu ospite di Oggi è un altro giorno, il talk su attualità e televisione in onda su Rai1 e condotto da Serena Bortone. Nella puntata in onda il 28 maggio 2021 l'attrice parlerà del finale di stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore di cui è protagonista.

Mancano infatti ormai solo tre puntate al finale di stagione della soap opera e si scoprirà quale sarà la scelta definitiva di Marta Guarnieri, interpretata propria da Gloria, lascerà definitivamente Milano e soprattutto Vittorio? O al contrario deciderà di restare? In realtà, in queste ultime settimane sono uscite varie anticipazioni. Proprio Gloria in un’intervista a NuovoTv ha ammesso: "Possiamo dire che nell’ultima puntata ci sarà un clamoroso colpo di scena e che, per questo personaggio, c’è una porta socchiusa". Magari nella prossima stagione potrà andare e venire... Insomma non sembra previsto un addio definitivo. “Marta si troverà divisa a metà: buttarsi la vita privata alle spalle per dedicarsi completamente alla carriera oppure proseguire il suo cammino al fianco di Vittorio" ha spiegato ancora l'attrice romana.

Classe 1991, nata a Roma ma cresciuta a Corato in provincia di Bari, sin da giovanissima si è appassionata alla recitazione diventando nel frattempo maestra d’arte orafa. Ha poi conseguito il diploma al centro di recitazione e dizione Teatrificio22. Poi si è trasferita a Roma per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia. Nel 2012 ha partecipato a Miss Italia vincendo la fascia di Miss Eleganza e classificandosi tra le prime dieci. Successivamente ha recitato sia a teatro che in televisione e in varie fiction come Un posto al sole, Non dirlo al mio capo, Le tre rose di Eva e L’ultimo giorno del toro. A farle ottenere il vero successo è stato però il suo ruolo di Marta Guarnieri nella soap opera Il Paradiso delle Signore. Sulla sua vita sentimentale invece l'attrice è molto riservata.

