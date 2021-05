Francesco Venditti, il matrimonio con Alexandra e i quattro figli. Chi è

28 maggio 2021 a

a

a

Francesco Venditti ospite di Oggi è un altro giorno, il talk di approfondimento su attualità e televisione in onda su Rai1 ogni giorno, da lunedì a venerdì, e condotto da Serena Bortone. L'attore - ma anche doppiatore - è l'interprete di Stefano, uno dei protagonisti dell'attesa fiction "Svegliati amore mio" stasera in onda su Canale5 (nel cast c'è anche Sabrina Ferilli).

Ascolti tv 28 maggio, Raoul Bova vince con "Buongiorno, mamma!"

Venditti jr, classe 1976, è nato dalla relazione tra il celebre cantautore romano Antonello Venditti e l'attrice e regista Simona Izzo. Ha debuttato come attore nel 1996, scelto da Ricky Tognazzi per il film Vite strozzate. La sua prima volta in televisione, invece, è con il film Compagni di branco. Ha poi preso parte a film come: Camere da letto, Io no, Romanzo criminale e Gas; nonché a serie tv come Caro maestro 2, Una donna per amico, Lo zio d’America, Il papa buono, Questa è la mia terra, La freccia nera e Imperium: Nerone. Nel suo curriculum televisivo anche una partecipazione a Pechino Express 2012 insieme a mamma Simona. Nel 2011 ha vinto il Leggio d’oro per la voce maschile dell’anno.

Oggi è un altro giorno, Francesco Venditti si racconta da Serena Bortone. E torna Lino Banfi

Per niente social, Venditti jr è stato sposato con Alexandra La Capria e ha quattro figli. L’attore ha di recente dichiarato di reputarsi un “padre normale anche se a 43 anni avere quattro figli non è proprio nella media”. I figli di Francesco Venditti hanno età molto diverse, e tra la prima e l’ultimo arrivato ci sono 21 anni di differenza. La storia d’amore con Alexandra La Capria però è finita, e lei è certamente la madre dei suoi primi due figli, mentre i secondi due arrivano quasi certamente da un’altra – o altre due – relazioni delle quali non si conoscerebbero i dettagli i dettagli.

Carla Fracci, il legame con il marito Beppe e il figlio Francesco. "Avrei voluto altri bambini"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.