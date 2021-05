Ascolti tv 28 maggio, Buongiorno, mamma! vince la prima serata e sfiora i 4 milioni di telespettatori

28 maggio 2021 a

Buongiorno, mamma! chiude e vince la serata. La fiction di Canale 5 con Raoul Bova ha totalizzato infatti 3.855.000 telespettatori e il 19,53% di share. Su Rai1 Ulisse: il piacere della scoperta ha ottenuto 3.421.000 telespettatori e il 15,88%. In terza posizione Rai3 che con Amore Criminale ha interessato 1.356.000 telespettatori pari al 5,82% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 che con Una notte da leoni ha registrato 1.273.000 telespettatori e il 5,75% di share, mentre su Rai2 il campionato di calcio di Serie B - in onda la finale play off tra Venezia e Cittadella con i lagunari alla fine promossi - è stato visto da 1.093.000 telespettatori pari al 4,66%. Su Retequattro Dritto e Rovescio ha ottenuto 970.000 telespettatori con il 5,44% di share mentre Piazzapulita su La7 ne ha conquistati 887.000 con il 5%. Su Tv8 I delitti del BarLume è stato seguito da 496.000 telespettatori pari al 2,1% e su Nove, che chiude la classifica del prime time di ieri, Sei giorni, sette notti ha registrato 455.000 telespettatori con il 2% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.015.000 (21,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4 milioni (16,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.517.000 (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.213.000 (5,5%) nella prima parte e 1.095.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai3 Nuovi Eroi 1.060.000 (5%), Un Posto al Sole 1.665.000 (7,1%). Su Italia1 CSI 995.000 (4,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 414.000 (1,8%). Su Tv8 Guess My Age 390.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.011.000 (25,4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.299.000 (15%). In Seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 727.000 (9,2%), su Canale 5 Tg5 Notte 928.000 (12%). Su Rai 3 Sopravvissute 1.031.000 (6,4%), Tg3 Lineanotte 454.000 (5,4%). Su Italia 1 Venus Club 413.000 (3,8%). Su Rai 2 Il Mythonauta 201.000 (1,5%).

