Oggi è un altro giorno, 28 maggio su Rai1: ospite Francesco Venditti. C'è anche Lino Banfi

28 maggio 2021 a

a

a

Ultimo appuntamento della settimana con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14. Tanti i temi solitamente affrontati nel corso del programma e non farà eccezione ovviamente la puntata di oggi venerdì 28 maggio. Attualità politica con vista sulle prossime elezioni amministrative, emergenza sanitaria, ma in primo piano come sempre le figure principali del mondo dello spettacolo, dalla musica alle fiction televisive, soprattutto quelle targate Rai.

Carla Fracci, il legame con il marito Beppe e il figlio Francesco. "Avrei voluto altri bambini"

In studio i cosiddetti affetti stabili, vale a dire gli opinionisti che sono chiamati a commentare le interviste della stessa conduttrice e interagire con gli ospiti. Nella puntata odieran ci saranno quindi Jessica Morlacchi (cantante ex Gazosa), Memo Remigi ed Emanuel Caserio. Remigi, come sempre allieterà la trasmissione con i suoi intermezzi musicali al pianoforte, l'attore de Il Paradiso delle Signore dirà la sua sui vari argomenti. Spazio anche all'appuntamento con la rubrica "Lino Nazionale" in cui Lino Banfi risponde, come sempre ogni lunedì e venerdì, ai quesiti che gli verranno posti dai telespettatori Rai.

La rissa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli mai andata in onda. "Mi hai rotto", poi le lacrime

Tra gli ospiti di Serena Bortone ci saranno l'attore Francesco Venditti, figlio di Simona Izzo e del cantautore Antonello Venditti, poi la coppia Roberto Farnesi e Luca Bastianello impegnatissima con Il Paradiso delle Signore, e Gloria Radulescu che, secondo l'ultima indiscrezione, dovrebbe lasciare il cast della soap opera che su su Rai sta avendo un grande successo di pubblico e monopolizza il pomeriggio proprio a seguire di Oggi è un altro giorno. Proprio l'affascinante attrice nata a Roma, nella soap dà il volto a Marta la fotografa che partirà per un viaggio. Tornerà? Chissà. Per un bel po' dunque non vedremo la bella attrice romana. Per lei probabilmente nuove avventure dietro le telecamere.

E' dimagrita e non riesce a dormire. Francesca Lodo dopo l'esperienza nell'isola: "Non sto benissimo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.