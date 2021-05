Matrimonio a prima vista, Nicole Soria e Marco Rompietti si sono lasciati. I retroscena della fine dell'amore

28 maggio 2021 a

Protagonisti di Matrimonio a prima vista, il docureality in onda su Real Time, in due edizioni diverse, poi coppia fissa: amore iniziato nell'inverno del 2020 e adesso. Amore quotidianamente sui social. Anche nella rottura. C'è l'annuncio di entrambi. Di quelli che spaccano il cuore ai fan. Si è interrotta la storia d’amore tra Nicole Soria e Marco Rompietti, quest'ultimo umbro di Terni.

Marco era stato protagonista della quarta edizione nel corso della quale aveva sposato Ambra Radicioni. Nicole, invece, aveva preso parte all’edizione successiva, fortunatissima, dove aveva sposato Andrea Ghiselli. Entrambi hanno detto sostanzialmente le stesse cose argomentando la fine di questo amore.

Ecco Marco Rompietti che spesso si è visto a Milano, dall'Umbria, nella casa di Nicole Soria.



“Proverò ad essere conciso anche se so che non è il mio forte. Io e Nicole abbiamo vissuto dei mesi meravigliosi nei quali ci siamo innamorati follemente e abbiamo provato a costruire un rapporto nonostante molteplici difficoltà (530km di distanza, la pandemia, lavoro e affetti in città diverse, intrusioni inopportune e via discorrendo)”, ha scritto Marco in un post condiviso su Instagram:

Sono settimane che ci siamo isolati anche dal contesto social perché se questo mondo ci ha “dato” molto (affetto, condivisione, sorrisi e nel mio caso ci metto pure un diversivo da un momento personale/lavorativo difficile) beh ci ha anche tolto tantissimo. Vero: a me piace condividere la mia quotidianità nei social ed è altrettanto vero che ho amato condividere con voi un Amore di quelli che ti stravolgono l’anima: ma è anche vero che le nostre difficoltà abbiamo voluto prenderle di petto privatamente e senza dover per forza condividere tutto. Non abbiamo avuto la possibilità di “dichiararci pubblicamente” quando ci siamo messi insieme, ma abbiamo voluto dirvi senza interferenze esterne che purtroppo la nostra relazione è terminata. Io e Nicole siamo tanto simili in alcuni aspetti quanto distanti in altri. In queste settimane dove ci chiedevate incessantemente “dov’è Nicole/Marco” c’era tutto un dietro “le quinte” di sofferenze ed emozioni, perché il sentimento che ci lega è grande, ma essendo un rapporto autentico non sono mancati nemmeno i vaffa e gli scontri forti che abbiamo voluto però tenere per noi. La prima volta che ci siamo conosciuti (a Verona) promisi a Nicole che saremmo andati a Napoli (dove lei non era mai stata) ed è il nuovo inizio più dolce che meritiamo entrambi dopo tante lacrime e incazzature, vogliamo finire il tutto con un sorriso e un po’ di leggerezza che sono stati il motore del nostro rapporto. Posso dire che nonostante i tanti sbalzi emotivi rifarei ogni cosa nella relazione con Nicole che è stata capace di aprire il mio cuore dopo tanto tempo. Grazie per la vostra comprensione".

Ecco le motivazioni nel post di Nicole: “’Me lo avete chiesto in tantissimi…’ e no, non è un’adv: è la vita vera. Sto parlando dei tantissimi direct che ricevo ogni giorno su Marco e sulla nostra relazione. Non ho mai risposto con fermezza, perché proprio la fermezza è mancata nelle ultime settimane tra me e Marco, quando si è trattato di ‘tirare le somme’”. E ha concluso: Eppure, tirare le somme è il mio mestiere. Premessa: la maggior parte di voi sa che siamo stati portati ad “esporci” fin da subito, in un momento in cui non eravamo ancora pronti, a causa delle dichiarazioni rilasciate da altre persone, le quali hanno ritenuto opportuno sbandierare il nostro amore al posto nostro… ecco, sicuramente ciò non ha aiutato la nostra storia a consolidarsi con i dovuti tempi. Aggiungiamoci anche che ci siamo vissuti in un periodo difficile: Marco non lavorava, io avevo appena cambiato mansione, nel frattempo una pandemia ci ha chiuso in casa, uno dei due era necessariamente sempre lontano dai propri cari senza alcuna possibilità di svago, se non nei social. Quello stesso social che ha avuto un peso enorme: spesso ci siamo sentiti non all’altezza delle vostre aspettative e ci siamo lasciati trascinare in un turbine un po’ positivo e un po’ negativo. È stato difficile conoscerci in 4 mura, ci siamo amati e ci siamo mandati a quel paese come se fosse la cosa più facile del mondo. Poi è arrivata la cosa più difficile del mondo: quel famoso “tirare le somme”. È andata che ad oggi non riusciamo ad incastrare i nostri sogni, dove vivere, quando fare il grande passo e le nostre aspettative non combaciano. Ci siamo trascinati nelle ultime settimane cercando una quadra che non arrivava…Quindi, vi rispondo: ci siamo lasciati. Ora siamo qui, a Napoli, a godere del nostro “bene”, della nostra compagnia, di tutto ciò che ci rende tanto simili e a ridere di tutto ciò che ci rende tanto diversi. Perché questi siamo io e Marco: tanto simili e tanto diversi. Ma anche tanto testardi, tanto legati, tanto belli insieme e a volte anche tanto brutti, ma tanto tanto noi. Questi siamo noi oggi, in tutto e per tutto “noi”. Seguono centinaia di commenti sul social.

